È nata Gloria, la sorellina della «bimba farfalla» morta 6 mesi fa: «Sofia ha compiuto il suo destino»

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia della piccolaha commosso l'Italia intera. Per tutti era diventata lae i tentativi dei genitori di salvarla ricorrendo alle cure delavevano tenuto in molti con il cuore in gola. Sofia è morta sei mesi fa ma oggi la mamma e il papà hanno una nuova speranza. Il 22 giugno è infatti nata lae ad annunciarlo è lo stesso papà Guido su Facebook.«Finalmente ci siamo... sono passati nove indimenticabili mesi in cui abbiamo assistito il miracolo della vita accadere sotto molteplici forme, tutte celebranti il senso profondo dell'esistenza - le parole in un post - Nella sua imprescrutabile Sapienza, Sofia ha compiuto il suo destino, indicandoci una missione di vita ed assecondando i tempi di una staffetta che mai avremmo potuto prevedere...assicurando le stesse premure ed attenzioni esclusive avute da mamma e babbo, alla sorellina che doveva nascere».«E così il 22 giugno, a sei mesi dalla nascita in cielo di Sofia, abbiamo conosciuto Gloria - annuncia l'uomo - tre chili e mezzo di bambina rosacea e paffuta, arrivata puntutale, il giorno previsto dopo un parto naturale vissuto intensamente».La piccola Gloria sta bene e potrà portare con sé la forza della sorellina. «Grazie a Sofia sappiamo dalle indagini genetiche prenatali che Gloria non avrà il deficit enzimatico che provoca la Leucodistrofia Metacromatica. Siamo convinti che Gloria e Sofia si conoscano già benissimo, anzi, abbiamo la certezza che il loro legame precorra il loro stesso concepimento, quando il Cielo predisponeva gli eventi secondo il disegno noto soltanto alle creature celesti. Attraverso la Sapienza di Sofia, accogliamo la bellezza della Gloria nelle nostre vite».