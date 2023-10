Brindisi, l'azienda compie 40 anni e il titolare Vito Casarano porta 70 dipendenti (e le famiglie) in crociera. «Se lo meritano tutti»

Il primo ufficio fu in provincia di Lecce, oggi è una realtà imprenditoriale con uno stabilimento di 8000 metri quadrati, a Fasano (Brindisi), 42 dipendenti tra ingegneri, chimici, biologi, tecnici e operai specializzati, impiegati. Technoacque è un’azienda attiva nel trattamento delle acque industriali di processo e Vito Casarano, il titolare, è convinto che il successo della sua azienda sia dovuto anche a chi ci lavora. Così, per festeggiare i 40 anni dell'azienda, ha deciso di portare tutti quelli che lavorano con lui in crociera. «C’erano i 42 dipendenti, in tutto una settantina con i famigliari, bambini compresi». Lo racconta il Corriere della Sera.

Fedez come sta, presto le dimissioni. Ma la partecipazione a X Factor resta ancora un'incognita

La crociera

«Cinque anni fa facemmo un record di fatturato e volli premiarli.

Andammo ad Atene, Mikonos, Corfù. Nell’agosto scorso abbiamo festeggiato i 40 anni dell’azienda e abbiamo viaggiato in nave tra la Corsica, Maiorca, Siviglia. Technoacque va bene grazie al loro impegno e la crociera ci fa stare tutti assieme, in questo modo si consolida lo spirito di gruppo che ritengo importante per far progredire l’azienda e creare un clima sereno in stabilimento».

Il rapporto con i dipendenti

E i dipendenti apprezzano: «Penso proprio di sì visto che vengono tutti. A bordo non sottraggo tempo a nessuno, è lo stare assieme per una settimana in modo spensierato e autonomo che rinforza lo spirito di squadra e crea un grande affiatamento. Poi se le meritano tutti, dal primo all’ultimo».