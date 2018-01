Audio hard ad una studentessa, "nessuna denuncia": la 15enne è la fidanzatina del figlio del prof

Intanto il professore è rimasto regolarmente in servizio, non risulta sospeso. Era stato proprio il preside dell'istituto superiore riccionese a segnalare la vicenda agli investigatori, dopo aver raccolto a sua volta quella di alcune mamme di alunni. Non ci sarebbe, per ora, nessuna denuncia neppure da parte dei genitori della ragazzina.



Era stata la minore a girare i file ad alcune amiche strette e da queste sarebbero finite sui cellulari di altri ragazzi della scuola, quindi ai genitori. Quello che era iniziato come un pettegolezzo è divenuto inchiesta penale. La Polizia sta raccogliendo le deposizioni dei ragazzi e importanti saranno le testimonianze di moglie e figlio del professore. Nel frattempo gli sono stati sequestrati computer e cellulare per accertare le circostanze della relazione e verificare le ammissioni della 15enne.



«Il tuo amore me lo devi dimostrare. Puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo sapere. Basta che non ci vedano», il contenuto dei messaggi più innocenti spediti dall'insegnante. Altri sarebbero ben più espliciti e, circolati tra gli studenti della scuola, avevano fatto diventare 'virale' la notizia della relazione tra l'adulto e la minorenne che avrebbe sostenuto di non essere stata costretta a fare nulla.

Sarebbero almeno due i file audio coninviati dal professore 45enne di Riccione indagato dalla Procura di Rimini per violenza su una. Su questi si concentrano le indagini di Pm e della squadra mobile di Rimini, che stanno anche approfondendo il quadro di insieme. È emerso infatti che la ragazza,, frequentava la casa dell'uomo in quanto