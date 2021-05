Alle 17,17 del 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, quattro colpi di arma da fuoco esplosi in rapida successione ammutolirono di colpo la folla. Giovanni Paolo II in piedi sulla giardinetta bianca, fino a quel momento sorridente si accasciava con una smorfia di dolore, tra le urla, con la talare bianca imbrattata di sangue. A mezzo metro c’era il fotografo personale, Arturo Mari, una presenza familiare che lo ha seguito come un’ombra per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati