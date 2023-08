Immissioni in ruolo personale ATA 2023-24: al via le domande su Polis Istanze online

Partono oggi 7 agosto le procedure di immissione in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2023-24. È possibile presentare domanda su Polis Istanze online a partire da tale data indicata dalla nota ministeriale del 2 agosto.

Le assunzioni avranno decorrenza dal 1° settembre 2023. Possono presentare domanda di assunzione in ruolo gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi collocati in posizione utile. Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi), in un apposito turno di convocazione, manchi di presentare domanda nei termini, il sistema assegnerà d’ufficio la sede.

Il 7 agosto non è tuttavia data nazionale, uguale per tutti. In alcune province si parte successivamente

CAMPANIA

Caserta – domande dal 7 al 14 agosto.

LOMBARDIA

Lodi – domande dal 7 al 19 agosto.

Milano – domande dal 7 al 19 agosto

PIEMONTE

Novara – domande dal 8 al 10 agosto.

Verbano Cusio Ossola – domande dal 8 al 10 agosto.

TOSCANA

Livorno – domande dal 9 al 20 agosto.

VENETO

Treviso – domande dal 9 al 16 agosto

É previsto per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina; ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.