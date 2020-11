Anzio, l'assessore Ranucci si stende sotto l'auto dei vigili urbani: stavano facendo un controllo nella sua palestra VIDEO

Una protesta trasmessa via social quella dell'assessore all'Ambiente di Anzio (Roma), che ieri sera ha reagito a un controllo dei vigili urbani nella palestra di proprietà della famiglia di Giuseppe Ranucci, la Enea's. Gli agenti sarebbero andati andati per verificare, a quanto pare per la quarta volta in una settimana, che come previsto dal Dpcm non venissero svolte attività sportive nel locale.

L’amministratore comunale si è infuriato ed ha inscenato una protesta eclatante, si è sdraiato sotto il Doblò della polizia locale per oltre un'ora. L’assessore Ranucci, ha fatto presente gridando che mentre la sua attività è sempre sotto controllo dei vigili, nel fine settimana i locali e il centro di Anzio, sono strapieni di gente e nessuno controlla. Poche ore dopo la clamorosa protesta un comunicato stampa è stato diffuso sulla pagina della palestra.



“Siamo felici che i vigili urbani di Anzio facciano il loro lavoro e continuiamo anche noi a fare il nostro lavoro all’aperto gratis, sempre rispettando il Dpcm. Facciamo sempre il nostro lavoro con diligenza, in silenzio e rispettando le regole. Ora chiediamo che queste regole a noi imprenditori e commercianti imposte siano rispettate anche da chi si gira dall’altra parte quando vede un locale al centro di Anzio sovraffollato con l’augurio che questi continui, insistenti controlli non siano di natura politica, ma bensì un normale controllo del territorio. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo ancora NON CI FERMERETE MAI e per questo Sabato abbiamo deciso di organizzare un grande evento per manifestare e salvaguardare la SALUTE di tutti ".

