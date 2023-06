Meteo, le previsioni: fino a 40 gradi in Sardegna per l'anticiclone africano. Ondata di caldo anche in Toscana, Lazio e Sud. Poi una tregua

È la prima grande ondata di caldo dell'anno. Colpa dell'anticiclone africano, che almeno fino a giovedì non darà sosta agli italiani. Poi però potrebbero arrivare delle piogge, specialmente a Nordest (giovedì) e in Romagna (sabato prossimo), con possibili allagamenti distanti però anni luce dal disastro causato dall'alluvione. Conclusa la fase instabile che per due mesi, da metà aprile a metà giugno, ha prodotto una quantità eccezionale di pioggia, si apre dunque da domani una fase di bel tempo e caldo, «che non sarà da record ma sarà di tutto rispetto», secondo gli esperti, per effetto dell'anticiclone africano.

Le temperature

Il termometro, in base al quadro fornito dalla Smi "scotterà" soprattutto in Sardegna, dove all'inizio della prossima settimana si toccheranno i 40 gradi nelle zone interne. A metà settimana, poi, le temperature si alzeranno anche nelle zone interne tirreniche, in particolare in Toscana e nel Lazio, e anche in Puglia e Basilicata ionica, con 33-37 gradi e punte anche superiori.

Da giovedì, però, è previsto un cedimento dell'alta pressione a Nord, con temporali in alta Lombardia, nel Triveneto e in generale al Nordest, che farà abbassare le temperature a 27-30 gradi nei valori massimi.

Lunedì, le previsioni

Sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, pur con il transito di sottili velature sulle regioni centro-settentrionali, spiega 3BMeteo. Nel pomeriggio tuttavia un po' di variabilità coinvolgerà le zone alpine, con formazione di alcuni rovesci o temporali di calore in locale sconfinamento entro sera alle zone pedemontane piemontesi e in successivo esaurimento. Temperature in aumento, con punte di 32/33°C su Val Padana orientale, Tavoliere, Materano, Calabria ionica e Catanese, punte di 34/35°C sulle zone interne della Sardegna settentrionale.

Martedì

Tempo stabile e generalmente soleggiato sull'Italia, pur con il passaggio di alcune velature sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio consueta variabilità in formazione sulle zone alpine, associata a qualche rovescio o isolato temporale più probabile su Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 38°C sulle zone interne della Sardegna, 34/35°C su quelle del Catanese e del Cosentino, 33° su Val Padana, Tavoliere, Materano.

Mercoledì

Sarà un'altra giornata contraddistinta dall'anticiclone africano con tempo stabile e soleggiato. Le solite eccezioni saranno rappresentate dal passaggio di velature al Centro-Nord, sottili e che si limiteranno ad offuscare di tanto in tanto il sole, e da una certa variabilità diurna sulle Alpi che darà luogo a qualche rovescio di calore. Farà ancora più caldo, tanto che sulle zone interne della Sardegna si potranno raggiungere punte di 39/40°C, 37°C sul Catanese interno, Cosentino e Tavoliere, 34/35°C in Val Padana.

I giorni successivi

Indebolimento dell'anticiclone a partire da giovedì 22 e deterioramento del tempo nel corso della giornata al Nordovest, con piogge e temporali localmente intensi in estensione a Lombardia e Triveneto. Venerdì 23 possibile nuovo impulso da nordovest con rovesci e temporali sul Triveneto ed Emilia Romagna, in estensione nel weekend al Centro-Sud. Temperature in calo venerdì a partire dal Centro-Nord. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire alcune modifiche nei prossimi giorni, a causa della distanza temporale.