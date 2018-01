"Cercasi avvocatessa bella e single", poi l'annuncio sparisce: "Stavo scherzando"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cerchiamo giovane avvocatessa, tra i requisiti richiesti la bella presenza e il vestimento elegante (tailleur, tacchi a spillo)» e l'essere «single». Un breve annuncio di lavoro pubblicato qualche giorno fa sul portale bakeka.it da un 42enne avvocato casertano, Domenico Giannelli, peraltro già rimosso, scatena la reazione del web. Ad alcuni media la segnalazione arriva da Alessia Bausone, giurista esperta in pari opportunità, che dice dell'avvocato casertano: «Un aspirante Bellomo?», riferendosi alla vicenda del giudice poi sospeso.Tra velate accuse di sessismo e discriminazione, c'è chi parla di soliti stereotipi, chi resta «inorridita» e chi si dice contenta che sia stata pubblicato il nome dello studio legale. Ma l'avvocato casertano non ci sta, e spiega che «l'idea dell'annuncio è nata da una provocazione che volevo fare alla luce dal caso Bellomo che tra l'altro conosco. Volevo dimostrare provocatoriamente - prosegue Giannelli - che c'è gente disponibile a rispondere ad un annuncio del genere; di mail di risposta, infatti, me ne sono arrivate tante, ma io non vi ho mai dato seguito, e anzi ho rimosso l'annuncio. Di certo non pensavo che facesse così rumore».