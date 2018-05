Angela Merkel si innamora di Assisi: caffè e cena fuoriprogramma

di Luca Benedetti Italo Carmignani

Angela Merkel non vuole più lasciare Assisi. Dopo la mattinata istituzionale con la consegna della Lampada della Pace e l’incontro con i giovani, salutati padre Gambetti e padre Fortunato con due battute in italiano, la cancelliera si è incamminata lungo via San Francesco tra gli sguardi divertiti di assisani e turisti. La Markel si è cambiata d’abito e per la passeggiata in città ha indossato un paio di pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica sempre bianche. È entrata al bar Comacini dove Carlos e Alessandro le hanno servito un caffè. Ha sorriso e ringraziato con un fuori programma che la terrà in Umbria fino a sera. La Merkel ha passeggiato fino alla piazza del Comune, poi ha visitato Santa Chiara e ha pregato sulla tomba della santa. A sopresa è scesa a San Damiano a piedi dove è stata ccolta da padre Masimo Reschiglian. Dopo Santa Chiara si è recata a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, ha visitato anche la Cappella del Transito dove morì San Francesco. Visita al Roseto, foto ricordo con i frati e passeggiata a piedi, tra gli applausi di chi l'ha riconosciuta, fino a un locale tipico di Santa Maria degli Angeli dove si è fermata a cena prima di ripartire.