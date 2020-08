Anagrafe di Milano, il signor Hu batte il signor Rossi: il cognome cinese più diffuso di quello italiano

Il signor Hu ha vinto. Ha battuto il signor Rossi all'Anagrafe milanese: il cognome cinese è diventato più popolare di quello che era considerato il più italiano di tutti, il signor Rossi. Per quel che riguarda i nomi anche quest'anno vanno forte Leonardo, Sofia e Giulia.



Nomi bambini, i preferiti

Chi ha bimbi piccoli se ne sarà già accorto, l'anagrafe milanese lo certifica: anche nel primo semestre del 2020, come accade stabilmente dal 2015, per molti dei nuovi piccoli residenti la scelta dei nomi è ricaduta su Leonardo, Sofia e Giulia. Tra i 4.856 nati dal primo gennaio al 30 giugno spiccano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia. Seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) per i maschietti, Ginevra (90), Alice (84), Camilla e Beatrice per le femminucce (79). Anche le mamme e i papà stranieri preferiscono il nome Leonardo (58), che l'anno scorso era solo al quarto posto, molto dietro Mohamed (34), che quest'anno ha ceduto la prima posizione. Seguono Tommaso (28), Alessandro (25), Lorenzo (24). Tra le scelte per le bambine trionfa Sofia (28), davanti a Maria (21), Aurora (21), Ginevra (19), Sara, Giulia e Alice (18). Amati anche i nomi legati alla mitologia come Ettore (33), Enea (44) e Diana (31) e nomi biblici, come Noah (32), Samuele (48), Davide (44 bimbi italiani e 19 stranieri) e Rebecca (43), fino ai nomi più tradizionali come Francesco (75 italiani e 16 stranieri), Anna (64 italiani e 17 stranieri), Maria (35 italiani e 21 stranieri), Marco (48) e Matteo (66 italiani e 20 stranieri).

Cognomi più diffusi

Tra i cognomi più diffusi tra i residenti milanesi, invece, c'è una novità: quest'anno il cognome Hu supera l'italianissimo Rossi anche nella classifica femminile: le signore Hu, infatti sono 2.210, contro le 2.133 signore Rossi. Al terzo posto le signore Colombo (1.832). Stesso podio anche tra i cognomi maschili: 2.454 Hu, 1873 Rossi e 1543 Colombo. Quarta posizione per le signore e i signori Ferrari (rispettivamente 1.720 e 1.506).

Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA