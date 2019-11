Alvin torna in Italia, il bimbo non parla più italiano: la madre lo ha portato in Siria nel 2014

Non parla quasi più italiano Alvin Berisha , il bambino che nel 2014 venne portato dalla madre innei territori dell' Isis . L'undicenne è stato ritrovato in un campo profughi e domani dovrebbe arrivare a Roma con un volo dal Libano. Nell'ambito del procedimento davanti al gup di Milano Guido Salvini, che è ancora in corso a carico della madre e nel quale sono state attivate le ricerche della donna e del bimbo, il giudice di recente ha fissato anche un'altra udienza per il 27 novembre prossimo. Nel caso ci fosse la certezza che la donna è morta in Siria (pare in un'esplosione) l'indagine verrà chiusa e ci sarà probabilmente prima anche la necessità di sentire il minore in un'audizione protetta per avere elementi proprio sulla morte della madre.LEGGI ANCHE