Maltempo, scatta l'allerta meteo per temporali: ecco in quali regioni. Le previsioni meteo della settimana

Allerta meteo domani in diverse regioni per il maltempo. In settimana 20 gradi al Sud, 25 gradi in Sicilia con temperature dimezzate in poche ore nel weekend; al Nord neve a bassa quota in un catino ancora freddo, ma da sabato ulteriore crollo con minime fino a -7 / -9degC in Pianura Padana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase molto dinamica, con l’afflusso di aria piu mite ed umida da ovest e piogge deboli al Centro-Sud; in seguito arrivera una perturbazione intensa mercoledi 17 al Centro-Nord seguita da un affondo artico venerdi, sabato e domenica. Le previsioni.

Tempesta Irene arriva in Italia, forti temporali e intense nevicate: dove e quando colpirà. Le previsioni meteo

Liguria

In Liguria e allerta gialla per piogge diffuse sui bacini grandi di C (Magra, Vara, Entella) nel levante ligure, a partire dalle 18 di domani, mercoledi 17 gennaio.

Toscana

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale dalle ore 12 di mercoledi 17 gennaio fino alla mezzanotte. Lo comunica il governatore Eugenio Giani. Previste piogge diffuse dal pomeriggio anche a carattere di rovescio, previsti massimi fino a 90 mm di pioggia sul nord ovest, 50 mm sulle zone settentrionali.

Le previsioni al Sud

Nelle prossime ore intanto soffiera ancora il mite respiro del Mediterraneo su tutte le regioni centro meridionali: ad esempio a Roma valori autunnali intorno ai 10degC di minima e 15degC di massima, anche se sono attese deboli piogge sul Basso Tirreno e localmente sul versante adriatico; al Nord la situazione sara stazionaria in attesa di un rapido peggioramento.

Il maltempo

Il rapido peggioramento arrivera nella successiva notte e gia al mattino di mercoledi 17 gennaio le regioni nord occidentali e l’Alta Toscana entreranno in un tunnel perturbato; a tratti questo tunnel risultera bianco di neve anche a bassa quota, in particolare tra Basso Piemonte, Piacentino, Parmense e Alta Lombardia, anche se la neve risultera perlopiu confinata alle Alpi centro-orientali oltre i 500 metri. Le piogge piu intense sono attese tra Liguria di Levante ed Alta Toscana con possibili situazioni di piene fluviali, stante anche la fusione prevista della neve in Appennino (a 1500 metri massime di 5degC).

Neve nel weekend dove

Giovedi 18 gennaio sara una giornata di transizione, ancora perturbata solo sulle regioni tirreniche: le temperature raggiungeranno il picco della fase di caldo anomalo con 24degC a Siracusa, 21degC a Bari, Crotone e Messina, 20degC diffusi anche in Sardegna e fino a 18degC a Chieti sulle colline abruzzesi. Ma da venerdi cambiera tutto di nuovo: e prevista l’ondata di gelo piu intensa dell’inverno con un crollo graduale di 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica. In Sicilia, nella citta di Archimede (Siracusa) dai 24degC passeremo a 12-13degC in 48 ore. In Puglia, a Bari, da 21degC di giovedi crolleremo fino a 9degC di massima sabato 20 gennaio. Nella giornata di venerdi da segnalare poi la possibile neve fino a bassa quota o in pianura tra Emilia Romagna ed alto versante adriatico, sotto colpi di Bora impetuosa che nel weekend raggiungera raffiche anche di 120 km/h.