Allegra Cole, la donna con il seno taglia 15 a Domenica Live: "Ho speso 75mila dollari"

è una celebrità per il suo seno enorme,. 48 anni, 8 figli, dichiara candidamente anel corso di: "Volevo un seno gigantesco, per mio marito, e l'ho avuto".e tre operazioni per ottenere il risultato voluto, Allegra ora mostra fiera il suo mega-seno. Cresciuta in una comunità mormone dai rigidi principi, sostiene di avere saldi principi morali e di essere stravagante solo in questo, non di certo piccolo, particolare.Allegra continua a raccontarsi, mentre scorrono le immagini della sua vita precedente, in cui era "piatta" anche se assolutamente meno artificiale. "I miei seni pesano". La Jessica Rabbit americana è contenta per questi chili in più ma annuncia: "Ora coi seni mi fermo, ma voglio rifare i glutei".