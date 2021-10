Alitalia addio, Ita Airways scrive un messaggio ai passeggeri: «Per ogni fine, c'è un nuovo inizio»

Sulle pagine dei giornali una bambina guarda il cielo, quasi a leggere il messaggio emozionale pubblicato dalla nuova compagnia aerea italiana Ita Airways: «E' una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito». Un saluto ai vecchi passeggeri di Alitalia e un benvenuto ai nuovi, senza dimenticare la storia della compagnia di bandiera che qualche giorno fa ha salutato i cieli italiani.

«E' una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttare via tutte le possibilità di essere felici sono perché qualcosa non è andato per il verso giusto». Il messaggio di Ita Airways si conclude con una speranza e anche un invito: «Ci sarà sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine, c'è un nuovo inizio»