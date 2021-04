Alessia Marcuzzi salta la puntata de Le Iene: «Mio marito positivo al Covid». Attraverso la sua pagina Facebook, la conduttrice ha annunciato che non sarà presente in studio con Nicola Savino, durante la puntata che andrà in onda martedì 13 aprile.

«Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho...

