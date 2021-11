Milano, aggrappati al retro di un bus sotto la pioggia: il video della bravata di 3 ragazzini

Nuovi modi “pericolosi” di prendere il bus. Tre ragazzini si sono aggrappati alla parte posteriore di un autobus facendosi trasportare per le vie della periferia di Milano in zona Ponte Lambro. Una bravata ripresa da un passante e subito lanciata in rete. I tre, super concentrati per cercare di non perdere la presa del bus bagnato dalla pioggia ed evitare così di ruzzolare sull’asfalto, hanno concesso una linguaccia di sfuggita all’autore del video che non ha saputo trattenere una risatina divertita.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLO Lady Gaga butta a terra i fiori di Fazio: regalo non gradito o gesto...

Leggi anche > Milano, per i trans sugli abbonamenti il «nome d'arte» anzichè quello di nascita

Meno complici i commenti social, che condannano il gesto dei ragazzini definiti «senza cervello». «Non sono né simpatici né coraggiosi» scrive un utente su Instagram, «però se cadono a gengive sull'asfalto che risate che mi faccio» aggiunge un altro commentando il video dei giovanissimi attaccati al retro del bus Atm sulla linea 45 che va da San Donato a Lambrate.