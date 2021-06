Lotteria degli scontrini, agenzia delle dogane e dei monopoli: oggi la prima estrazione settimanale

Oggi, 10 giugno, debuttano le prime estrazioni settimanali del 2021 della Lotteria degli scontrini. D'ora in poi, ogni giovedì ci sarà l'estrazione settimanale degli scontrini emessi la settimana precedente. A inizio del 2022 si terrà invece la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless (senza contanti) effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Per questa prima estrazione annuale non è stata ancora decisa una data.

Partono oggi, dunque, le 15 estrazioni settimanali da 25.000 euro e le 25 estrazioni settimanali bonus da 10.000 euro.

Continua anche l'estrazione mensile con 10 premi da 100.000 euro.

Le estrazioni avverranno fra tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59. A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

A breve, i risultati dell'estrazione.

Il calendario delle prossime estrazioni mensili:

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre