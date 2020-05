Università, prova orale unica per esame di abilitazione: la decisione del ministero

Prova orale unica a distanza per esame di abilitazione alla professione: è ufficiale la decisione del ministero dell'Università.

Per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, per la prima sessione del 2020, gli esami di Stato di abilitazione per l'accesso alla professione consisteranno in un unica prova orale a distanza. Lo rende noto il ministro dell'Università Gaetano Manfredi.

