A spasso nel week-end dell’Epifania con la Calza più lunga del mondo

Tra sabato 5 e domenica 6 gennaio vari eventi nei borghi del Viterbese.A Viterbo, sabato 5, dalle ore 15,30, da piazza del Plebiscito, partenza della Calza della Befana più lunga del mondo, giunta alla 19° edizione. Il corteo sfilerà lungo le vie e le piazze del centro storico. Composto dalle Befane e dalle Fiat 500, è preceduto dalla banda fino a Porta Romana ed è punteggiato dalle esibizioni dei Musici e Sbandieratori del Pilastro. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Campo delle rose” che sta realizzando una casa per ragazzi autistici.A Civita Castellana, domenica, appuntamento con la discesa della Befana dal palazzo comunale in piazza Matteotti, dalle ore 16. A seguire, i ragazzi dell’associazione Ops distribuiranno le calze ai bambini.Anche a Civitella d'Agliano, sabato, dalle ore 18, in Piazza Unità d’Italia, discesa della Befana dalla “Torre dei Monaldeschi”. Mentre a Gallese, domenica, si rinnova la cosiddetta “Pasquarella”: la Befana percorre le vie del paese distribuendo regali ai bambini, sulle note di un'antica melodia eseguita dalla banda musicale locale.A Gradoli, una ulteriore tradizione: “Le Tentavecchie”. La notte del 5 gennaio, gruppi di bambini e ragazzi sfilano per le vie del paese, facendo un fracasso assordante con l'uso di strumenti bizzarri e popolari, come coperchi, pentole, mestoli, padelle, trombette, campanacci, corni. L'origine dell’evento è sconosciuto: secondo una diffusa leggenda popolare, le "Tentavecchie" con il loro fracasso, intendono svegliare la vecchia Befana e ricordarle di portare i doni ai bambini.A Soriano nel Cimino, sabato, nella ex sala consiliare comunale, spettacolo della compagnia Circomare Teatro; domenica, ore 16, piazza Vittorio Emanuele, spettacolo di giocoleria e fuocoA Tarquinia, sabato, alle ore 16 per la ‘Festa della Calza Gigante’, una super calza che verrà calata dalla balconata del palazzo comunale e trasportata per le vie del centro storico. Domenica, alle ore 12, in piazza Giacomo Matteotti, discesa della Befana dalla torre dell’orologio del palazzo comunale con distribuzione di dolci e caramelle. Nella mattinata, dalle ore 10,30, la consueta passeggiata ‘Corri per la Befana’Il 6 gennaio chiude i battenti il Caffeina Christmas Village 2018. Inaugurato il 23 novembre scorso, grazie alle sue attrazioni (il villaggio degli Elfi, la casa di Babbo Natale; la Taverna del drago, la Biblioteca fantastica, l’albero dei Desideri, la fabbrica del cioccolato, il monumentale presepe con i personaggi a grandezza naturale nei sotterranei del Palazzo dei Papi) ha attirato migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia.Ma domenica è anche l’ultimo giorno della mostra “I tesori di Tutankhamon: la tomba, il corredo”, ordinata nei locali dell’ex tribunale di Piazza Fontana Grande. Le copie perfette – definite “falsi antichi autentici”, a cominciare dalla famosa maschera d'oro - del regale corredo del faraone-bambino, sono state ammirate da circa 50mila persone.