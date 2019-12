«A Natale ospita un povero». Ma dice sì un solo ristorante

Un solo ristorante di Giulianova, tra tutti quelli interpellati, è disposto ad offrire il pranzo di Natale a un povero. L'associazione “Dono di Maria” chiama ma i ristoratori non rispondono. C’è rimasto male (almeno finora) Antonio Maisano, vice presidente dell’associazione, che aveva lanciato ai ristoratori giuliesi la richiesta di ospitare una famiglia bisognosa per il pranzo di Natale nei loro locali.



Vediamo come sono andate le cose. Ha risposto subito la titolare del ristorante “Columbus”, la quale si è scusata dicendo che nel giorno di Natale il ristorante resta chiuso, come ogni anno. Da allora, a livello giuliese, nessuna risposta. A sorpresa, invece, ieri mattina, l’appello è stato raccolto dal ristorante “Borgo Spoltino” di Mosciano, il cui titolare, dopo aver dichiarato di aver letto appreso, ha annunciato di essere disposto ad ospitare per il pranzo di Natale una famiglia composta da quattro persone. Un po’ di delusione c’è sul silenzio dei ristoratori giuliesi, ma Maisano non sembra perdersi d’animo: «C’è ancora qualche giorno per avere un risposta positiva. Dispiace anche perché avevamo già avvisato qualche famiglia». Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA