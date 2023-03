8 marzo è la Festa della Donna, significato, storia e curiosità: ecco perché si festeggia

La storia della festa delle donne risale ai primi del Novecento. Per molti anni l'origine dell'8 marzo si è fatta risalite a una tragedia accaduta nel 1908, che avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell'industria tessile Cotton di New York, rimaste uccise da un incendio. L'incendio del 1908 è stato però confuso con un altro incendio nella stessa città, avvenuto nel 1911 e dove si registrarono 146 vittime, fra cui molte donne. I fatti che hanno realmente portato all'istituzione della festa della donna sono in realtà più legati alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra i quali il diritto di voto.

Significato

Due eventi possono essere collegati all’introduzione di questa ricorrenza: il VII Congresso della II Internazionale Socialista e la Conferenza internazionale delle donne socialiste, durante i quali, nel 1907, si discusse del suffragio universale.

Ma fu l’anno seguente a vedere la nascita del primo “Woman’s Day”. Ciò avvenne quando Corinne Brown, figura di rilievo del movimento socialista americano, ribattezzò in questo modo la conferenza del partito socialista di Chicago, durante la quale si diede spazio ad argomenti come lo sfruttamento delle operaie da parte dei datori di lavoro, le discriminazioni e il diritto di voto.

Alla fine di quello stesso anno, si decise di dedicare il 28 febbraio dell’anno successivo alla prima Giornata della Donna.

Nel 1910 fu, poi, proclamata la prima Giornata della Donna a livello internazionale, la quale fu però festeggiata in giorni diversi. Tutti i festeggiamenti vennero interrotti dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale.



Il primo 8 marzo





A San Pietroburgo, l'8 marzo 1917, le donne manifestarono per chiedere la fine della guerra. In seguito, per ricordare questo evento, durante la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste che si svolse a Mosca nel 1921 fu stabilito che l'8 marzo fosse la Giornata internazionale dell'operaia.

In Italia la prima giornata della donna si è svolta nel 1922, ma il 12 marzo e non l'8.



Nei decenni successivi il movimento per la rivendicazione dei diritti delle donne ha continuato ad ingrandirsi in tutto il mondo.

Nel settembre 1944 a Roma è stato istituito l’UDI, Unione Donne Italiane, e si è deciso di celebrare il successivo 8 marzo la giornata della donna nelle zone liberate dell'Italia.

La mimosa

Dal 1946 è stata introdotta la mimosa come simbolo di questa giornata. Questo fiore fu scelto perchè di stagione e poco costoso.

Tuttavia in Italia si deve arrivare agli anni Settanta per vedere la nascita di un vero e proprio movimento femminista. L'8 marzo 1972 in Piazza Campo de Fiori a Roma si è svolta la manifestazione della festa della donna, durante la quale le donne hanno chiesto, tra le varie cose, anche la legalizzazione dell'aborto.

Il 1975 è stato definito dalle Nazioni Unite come l'Anno Internazionale delle Donne e l'8 marzo di quell'anno i movimenti femministi di tutto il mondo hanno manifestato per ricordare l'importanza dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne.



Curiosità

Il colore ufficiale della Giornata Internazionale della Donna è, tra gli altri, il viola. Questo colore rappresenta la dignità e la giustizia sociale per le donne.

Il tema della Giornata Internazionale della Donna cambia ogni anno. Nel 2022, il tema è stato "Gender equality today for a sustainable tomorrow".

Nel 2018, l'hashtag #MeToo è stato utilizzato come simbolo di solidarietà tra le donne e di denuncia contro gli abusi sessuali. Il movimento #MeToo è stato uno dei principali argomenti di discussione della Giornata Internazionale della Donna di quell'anno.