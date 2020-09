Covid Veneto, bollettino: nuova impennata con 216 positivi, nessun decesso. Con questa nuova rilevazione dei casi di Coronavirus in Veneto il totale dei contagi totale nel Veneto sale a 26.814: lo afferma il bollettino della Regione. Stabile invece il numero delle vittime, 2.173. Preoccupa però la netta ripresa dei contagi, oltre 400 in due giorni.

Focolai

Con la scoperta degli ultimi focali si espande naturalmente il numero delle persone poste in isolamento fiduciario, 9.314 (+263), dei quali 2.324 positivi al tampone. Lievi incrementi infine nei numeri dei ricoverati: sono 200 (+8) quelli nei reparti non critici, 26 (+2) quelli in terapia intensiva.

