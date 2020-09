Test sierologici agli insegnanti e dipendenti delle scuole nel Lazio: dai primi 36 mila esiti risulta che l'1,2 per cento ha avuto contatto con il virus. Significa che ci sono quasi 500 maestri e professori infetti che non possono rientrare a scuola? No, perché con la successiva verifica del tampone è emerso che coloro che sono attualmente positivi sono solo 12. Un dato sovrapponibile a quello del Veneto: su 1.120 risultati positivi al sierologico, solo 3 poi si sono rilevati effettivamente infetti alla prova del tampone molecolare.

Nel Lazio la percentuale di adesione ai test da parte del personale della scuola si avvicina al 60 per cento. La percentuale di positività al sierologico all'1,2 per cento, spiegano alla Regione Lazio, è simile a quella rilevata in altre categorie professionali, solo tra le forze dell'ordine è stata trovata una sieroprevalenza più alta, al 2 per cento.

