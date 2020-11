In Veneto c'è una casa di cura dove ci si può finalmente abbracciare (attraverso la plastica)

I residenti della casa di cura Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, vicino a Venezia, si tengono per mano con i rispettivi parenti in visita attraverso un dispositivo di plastica e vetro. In questa Rsa si sono inventati la "Stanza degli abbracci" che consente un contatto ravvicinato, ma in sicurezza, con i propri cari. La Sala degli Abbracci infatti permette agli ospiti e alle loro famiglie di abbracciarsi, pur rimanendo separati e protetti dal Covid garantendo comunque la salute fisica e la sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 15:32

