Lombardia e Piemonte zona gialla, da Milano a Torino riaperture e code per gli aperiviti

Torino e Milano alle prese con le prime riaperture invernali: con l'ingresso in zona gialla per Piemonte e Lombardia, sono molte le persone che si sono ritrovate in bar e ristoranti. Tra pargheggi pieni e strade congestionate, Torino riapre dopo la seconda ondata di coronavirus. È stato il primo a riaprire, a Torino, lo storico bar Caffè Torino in Piazza San Carlo: i tavoli sono pieni, continuano ad arrivare clienti. Si respira un leggero ottimismo, ma resta la preoccupazione per nuove chiusure: «Rincominciamo ma non si sa per quanto però bisogna essere positivi». Tante persone anche in strada, dove in molti scendono per passeggiare e ritrovarsi per fare shopping, per prendere un aperitivo o per pranzare al ristorante. Si sono verificati più di un assembramento, ma con il sistema delle prenotazioni e il rispetto delle regole, la situazione sembra sotto controllo.

Le riaperture a Milano

Nel frattempo anche Milano prova a lasciarsi alle spalle la seconda ondata di coronavirus: come in tutta la Lombardia, anche Milano è zona gialla, e molte persone sono uscite in mattinata per le vie del centro. Tra bel tempo e riaperture, però, la situazione a Milano è sembrata molto affollata. Il centro di Milano è stato preso d'assalto da chi andava al bar o a fare shopping. I bar e i ristoranti però non hanno riaperto tutti: in centro solo Cracco, la Pasticceria Marchesi e lo storico Savini hanno riaperto, mentre altri locali no. Tutto occupato al Savini, dove i tavolini sono quasi tutti completi. Anche vicino il Duomo la situazione si ripropone uguale.

In particolare, la famosa pizzeria napoletana Sorbillo alle 12 ha già diversi clienti: «Per oggi abbiamo abbastanza prenotazioni, vedo che la gente ha voglia di uscire e tornare a vivere», così il titolare Massimiliano Paradisi. Nonostante la seconda ondata di Covid continui a far paura, tra i gestori c'è molta voglia di andare avanti e di voltare pagina: «C'è molta gente in giro e piano piano anche i tavoli si iniziano a riempire. Stamattina c'è stato anche un bel via vai coi caffè. Siamo contenti se non ci fanno richiudere altrimenti se ci fanno chiudere un'altra volta siamo rovinati», così il titolare del Bar Ristorante Le tre Gazzelle di corso Vittorio Emanuele.

