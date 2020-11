Covid Palermo, il sindaco Orlando lancia l'allarme ospedali: «Si va verso strage annunciata»

«Se è vero quanto denunciato oggi dai media, circa la mancanza di strumenti fondamentali per la cura dei malati e circa la saturazione dei posti letto, rischiamo che a Palermo e in tutta la Sicilia si vada verso una strage annunciata». Lo scrive il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando in una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al presidente della Regione Nello Musumeci. «Se è vero che nei Pronto soccorso manca l'ossigeno e che nei reparti ospedalieri si è cominciato a scegliere 'quali pazienti provare a salvare e quali nò, si prefigurano scenari da 'medicina di guerrà che, quali che ne siano i risultati e per quanto possa essere mastodontico l'impegno degli operatori medici e sanitari, porterà comunque una lunga lista di lutti e tragedie umane e sociali».

Covid, il bollettino di oggi 8 novembre 2020: 32.616 contagi e 331 morti

Intanto è stato diffuso un video (qui sotto) dell'Unità operativa di medicina interna dell'ospedale Civico di Palermo trasformato in reparto Covid. Il video mostra come si svolgono le attività nel reparto il cui primario: medici e infermieri - cinque per turno su ciascuno dei due piani - effettuano le visite ai pazienti ricoverati. Le cartelle mediche, però, non possono essere subito archiviate, perché "contaminate". Vengono quindi scannerizzate e trasmesse alla parte del reparto che non ospita pazienti contagiati.

