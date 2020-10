Covid, in Veneto 3.012 contagi e 17 morti. Luca Zaia: «Trentamila tamponi, in arrivo i Covid center»

Il Veneto continua ad essere stretto nella morsa del Covid, come conferma il governatore della Regione Luca Zaia, riepilogando i dati delle ultime ventiquattro ore. «Abbiamo tremila positivi in più, che si traducono in una crescita esponenziale, giustificata, però, non solo dall'infezione presente, ma anche dall'alto numero di tamponi, circa 30mila al giorno». Quindi un riferimento sulla gravità dei casi: «I dati dicono che i positivi sul totale dei tamponi rispetto a marzo sono la metà. Non giustifico nulla, ma sono numeri. L'esperienza dice che il 98% dei positivi si trova a casa ed è asintomatico».

APPROFONDIMENTI VENETO Covid Veneto, Zaia attacca il Governo sul Dpcm: «Con queste... LA STORIA Covid, lo Spallanzani vuole Crisanti: ma il docente critica i test... PADOVA Salvò in vacanza una donna sul treno, il medico romano:... PALAZZO MADAMA Covid, Conte in Senato illustra il suo Dpcm, Salvini non interviene

Il libro nero del coronavirus, l'inchiesta sugli errori nella gestione della pandemia

Veneto, il bollettino

Un altro balzo record per i contagi Covid in Veneto: per la prima volta sono stati superati i 3.000 casi di positività in un giorno, per l'esattezza 3.012. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale di infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 54.256. Si contano anche 17 vittime, per un dato complessivo di 2.388 morti. I numeri più preoccupanti arrivano però dalle terapie intensive, dove ora vi sono 122 malati, 20 più di ieri, mentre il dato dei ricoveri nei reparti non critici, 877 (+18) è meno marcato.

Inizia oggi quello che potrebbe assomigliare a un live tweeting della diretta del presidente del Veneto #LucaZaia. Zaia presenta un quadro in linea con i giorni scorsi: la pressione sugli ospedali aumenta con costanza, per ora senza allarmi.#direttaZaia #Veneto pic.twitter.com/VakFSX0nWO — Alessandro B. (@AlessBonfa) October 30, 2020

Ma la lotta al virus si combatte su più fronti: «Stiamo preparando dieci covid center, non ci sono alternative ci stiamo arrivando con i numeri. Magari potessimo mandare pazienti ovunque, purtroppo sono soggetti altamente infettanti per cui vanno isolati dagli altri. Stiamo attrezzando le strutture, per creare punti di riferimento a carattere provinciale. Avremo un hub per l'attività ordinaria provinciale e uno per il Covid».

Oggi, intanto, anche un passaggio di consegne: «Finisce - spiega Luca Zaia - l'incarico del dottor Domenico Mantoan, come segretario della Sanità veneta, ufficialmente è direttore di Agenas, gli auguro buon lavoro. Inizia un nuovo corso, non sarà semplice, soprattutto in questo periodo con la pandemia. Veniamo di venirne fuori, siamo sul pezzo, ogni giorno faccio il punto della situazione con i direttori».

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA