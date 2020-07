Coronavirus, in Veneto i contagi tornano a salire: 29 casi nelle ultime 24 ore, 4 vittime

In Veneto la curva dei contagi da Coronavirus torna a salire: 29 positivi in più nelle ultime 24 ore. Il dato, reso noto dalla Regione con il primo bollettino di giornata, porta a 19.470 il conteggio degli infetti dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero delle vittime rispetto a ieri mattina (+4), 2.047 il totale tra ospedali e case di riposo, anche se da ieri sera non si sono registrati nuovi decessi. Stabile il numero dei morti negli ospedali, 1.436, così come quello dei ricoverati nei reparti ordinari, 129, e nelle terapie intensive, 9 pazienti.

Coronavirus, trasferimento top secret di migranti a Roseto: forse sono i bengalesi positivi

Coronavirus, 8 positivi al funerale camerunense a Padova, è caccia ai 200 partecipanti: «Devono fare il tampone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA