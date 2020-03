Coronavirus Veneto, altri 258 positivi: ora sono 8.159. Morti 12 pazienti in ultime ore

Salgono a 8.159 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, la terza regione più colpita dall'epidemia in Italia. Si tratta di 258 contagiati in più di ieri sera. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto. I decessi sono complessivamente 477. Oltre ai 448 morti registrati negli ospedali la Regione infatti conteggia per la prima volta anche quelli nelle strutture extra-ospedaliere, ad esempio nelle case di riposo. Stamane è stato diffuso anche il dato dei pazienti negativizzati virologici, che ammontano a 519.

I pazienti in terapia intensiva sono 356 (+2), i dimessi 828, i pazienti in area non critica 1680 (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.945. Le province che registrano il maggior numero di nuovi positivi sono Padova e Vicenza (+54 rispettivamente), seguite da Treviso (+52), Verona (+49) e Venezia (+37). Il Veneto è una delle Regioni che ha effettuato il maggior numero di tamponi, dietro solo alla Lombardia

Una patente che attesti di non essere contagiato. «Stiamo lavorando a questo piano, cioè fare dei test sierologici, mettendo a punto un protocollo, e che prevede il prelievo del sangue e la possibilità di testare e verificare la presenza di anticorpi assieme a un tampone negativo, ci indica che l'individuo è immunizzato: test che dovremo fare a tappeto, stiamo predisponendo il tutto, un piano che presenteremo nei prossimi giorni», ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a Radio Anch'io. E Zaia ha spiegato che «le restrizioni dure che ho deciso con la mia ordinanza, con la chiusura di tutti i punti vendita la domenica e la possibilità di uscire di casa fino a 200 metri ci hanno portato ad un oggettivo ritardo e ad un rallentamento del contagio che si traduce in minori accessi alla terapia intensiva e minori ricoveri», ha sottolineato.

