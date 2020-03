Coronavirus Veneto, oggi 280 casi e 20 morti in più, un altro contagio a Vo'. Zaia: «Daremo farmaci sperimentali a casa»

Coronavirus, questi i dati del Veneto: oggi 280 casi e 20 morti in più, un altro contagio a Vo'. Rallenta un po' la velocità della curva di crescita, ma vi sono altri 280 casi di positività al Covid-19 in Veneto rispetto a ieri sera. Tra questi, anche uno a Vo', rimasto a zero per molti giorni. Il bollettino della Regione segna stamane 7.930 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Si contano purtroppo altri 20 decessi nei confronti dell'ultimo report; le vittime totali raggiungono quota 362. I pazienti in terapia intensiva sono 344 (+7), per l'effetto combinato di 4 dimissioni e 11 nuovi ingressi. I pazienti in isolamento domiciliari ammontano a 20.000.

Zaia: «Daremo farmaci sperimentali a casa». Il Veneto, su autorizzazione dell'Aifa, inizierà la somministrazione in via precoce ai malati sintomatici dei farmaci sperimentali contro il Covid-19 (come clorochina, idrossiclorochina, e anti-reumatoidi) direttamente a casa. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia. Lo scopo è quello di «rallentare la malattia ed evitare i ricoveri in ospedale».

«Siamo riusciti, tramite Aifa, a far passare il protocollo della sperimentazione dei farmaci precoci già a domicilio - ha aggiunto Zaia - Stiamo approntando le linee guida con i nostri ospedali. Immagino che inizieremo la prossima settimana». Zaia ha confermato anche l'avvio della sperimentazione del farmaco giapponese Aviga. Ma non solo: ieri sera l'Istituto Superiore di Sanità, ha reso noto la Regione, ha autorizzato l'ospedale di Padova all'utilizzo del plasma trattato degli infetti sui ricoverati nella terapia intensiva. Quanto ai test per intercettare gli asintomatici, Zaia ha confermato che il Veneto «punta ai 20mila tamponi al giorno. Per questo - ha spiegato - ci è arrivata dall'Olanda una nuova macchina da 40mila euro per farne di più ed accelerare i tempi».



