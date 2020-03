Coronavirus, l'appello di Emiliano su Facebook: «Non tornate in Puglia a portare l'epidemia lombarda, veneta ed emiliana»

Dopo il nuovo decreto del governo per l'emergenza coronavirus e la relativa fuga dalle "zone rosse", spunta su Facebook un post del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rivolto a chi vorrebbe tornare a casa al Sud.



Emiliano ha firmato, fa sapere, l'ordinanza che impone la quarantena per chi torna in Puglia da Lombardia e province del Nord. «Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: fermatevi e tornate indietro - scrive - Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l'autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l'epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l'entrata in vigore del decreto legge del Governo».



