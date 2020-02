Coronavirus, secondo morto in Italia: è una donna lombarda. Carabinieri inviano 80 uomini a Lodi

C'è il secondo morto italiano. Seconda vittima italiana del Coronavirus. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti sanitarie si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. Dopo la prima vittima in Veneto del Coronavirus e un altro contagiato, nello stesso paese in provincia di Padova, un nuovo caso positivo di coronavirus è stato registrato in Veneto, a Dolo nel veneziano. Là positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova. I campioni sono stati inviato all'Istituto superiore di sanità di Roma. A confermarlo la Regione Veneto. Il 67nne di Dolo, positivo al test del Coronavirus è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

È salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vò Euganeo morto nella serata di ieri. COSA AI SUPERMERCATI A DOLO

Sono in molti, questa mattina, dopo la notizia del nuovo caso di positività al coronavirus a Dolo, ad essere corsi al supermercato per fare scorte di alimenti e generi di prima necessità «nel caso, molto probabile, dovessero 'chiuderè esercizi commerciali e scuole anche i comuni del Veneto interessati dai contagi», racconta all'Adnkronos Salute S.G., papà di due bimbi già col carrello in mano dalle prime ore di oggi. A Dolo, comune veneto dove si è registrato un caso di positività al virus in un paziente che si trova ora in terapia intensiva, è attivo un gruppo Whatsapp con le ultime notizie che i cittadini si scambiano per aggiornarsi sulla situazione. Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato anche a Cremona in Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona.

ALLESTITA TENDOPOLI OSPEDALIERA IN VENETO

«Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico». Lo rende noto sui propri profili social il governatore del Veneto Luca Zaia. L'intervento rientra nelle operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio. Sugli stessi profili anche un video che illustra le modalità per prevenire il contagio.



misure di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio contenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo (Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19. Sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. Sono lecontenute nell'ordinanza emessa stamane dal sindaco di Vò Euganeo (Padova), il paese ai piedi dei Colli Euganei che da ieri è off limits, dopo i due casi di Coronavirus, uno con esito mortale. I provvedimenti ricalcano l'ordinanza che era già stata emessa ieri dalla Regione Veneto. Escluse dal divieto le attività lavorative nei servizi essenziali (sanità) e, ovviamente, il telelavoro. A tutta la popolazione di Vò, che ha circa 4000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19. ECCO L'ORDINANZA

CODOGNO, CITTA' FANTASMA

«È tutto fermo, non si vede anima viva...». Codogno, cuore del focolaio del Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e dove i treni non fermano più, «non si vede nessuno», riferisce all'Ansa il passeggero di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe «non si vede nessuno». «Speriamo in bene», aggiunge il viaggiatore.



ALLA CECCHIGNOLA ITALIANI RIENTRATI DAL GIAPPONE

Vengono trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola i 19 italiani che sono stati rimpatriati stamattina con un volo KC767A dell'Aeronautica militare dalla nave da crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone per l'emergenza coronavirus. I nostri connazionali hanno lasciato poco fa l'aeroporto militare di Pratica di Mare con un pullman dell'Aeronautica, dopo aver fatto un primo screening medico e il percorso di decontaminazione. Al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito trascorreranno i quattordici giorni di isolamento. CNR, EVITARE ALLARMISMO: NON E' EPIDEMIA

«Non c'è un'epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell'area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto levandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate». A dirlo è Giovanni Maga, direttore CNR-IGM, Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche fa il punto alla luce dell'evoluzione dell'infezione di coronavirus in Italia che aggiunge: « il rischio è basso», invitando a evitare un eccessivo allarmismo. NEL MONDO LE VITTIME SALGONO A 2.360

Il coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l'italiano deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77.662, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029. TRUMP FURIOSO PER RIMPATRIO AMERICANI

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infuriato con i suoi consiglieri dopo che 14 americani che sono risultati positivi ai test per il coronavirus sono stati riportati negli Stati Uniti dal Giappone evitando la quarantena all'estero. Lo hanno riferito funzionari Usa al Washington Post. Al presidente Usa era stato inizialmente detto che gli americani che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess sarebbero tornati negli Stati Uniti su due aerei, ma che i pazienti con infezione o con sintomi sarebbero rimasti in Giappone, dove si trova la nave ancorata, ha riferito il Post. Tuttavia, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di riportare gli americani infetti sugli aerei e metterli in isolamento in patria senza dirlo al Presidente. Funzionari dell'amministrazione hanno riferito al Post che Trump è venuto a conoscenza del cambio di programma solo dopo essersi lamentato del fatto che la decisione avrebbe potuto danneggiare la gestione dell'epidemia da parte della sua amministrazione.

