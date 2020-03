Coronavirus, diretta: primo morto in Piemonte, terzo nelle Marche. Due assessori dell'Emilia-Romagna positivi

Il coronavirus continua a fare paura: mentre la Cina ha registrato 119 nuovi casi e ulteriori 38 morti, in Italia risulta positivo anche un neonato di appena 20 giorni in provincia di Bergamo. Oggi ci sarà il via libera al decreto del presidente del Consiglio dei ministri con le nuove misure sanitarie per combattere il coronavirus, giovedì un Consiglio dei ministri che darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e per avviare l'esame del nuovo decreto con le misure economiche. La giornata di ieri ha segnato due record: il maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della diffusione del virus, 27, il 52% in più rispetto a ieri per un totale di 79.

Patuanelli in autoisolamento. Il tampone ha dato esito negativo, ma, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti autorevoli, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento al Mise. La misura, del tutto precauzionale, si è resa necessaria dopo l'incontro, risalente al 25 febbraio scorso, con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Covid-19. Patuanelli, viene spiegato, era stato l'unico ad avere avuto un incontro diretto e di oltre 15 minuti con l'assessore allo Sviluppo economico, nella sala degli arazzi del dicastero. Da qui la decisione, in pieno rispetto con le misure decise dal governo, di autoisolamento, solo per Patuanelli, visto che è l'unico al Mise ad aver avuto un incontro ravvicinato con Mattinzoli. Il ministro sta bene e sta lavorando a pieno regime, ma tiene le sue riunioni in conference call, tanto che oggi non è a Palazzo Chigi dove si stanno decidendo le misure sanitarie di contenimento del Covid-19.

Primo morto in Piemonte. Primo morto in Piemonte per coronavirus. si tratta di un ultra ottantenne ricoverato nell'ospedale di Tortona, nell'alessandrino. L'anziano era affetto da pluri patologie ed era risultato positivo al test 'Covid 19'. Ora sono in corso accertamenti per verificare se a causare il decesso sia stato il virus oppure no.

Terzo morto nelle Marche. Le Marche contano la terza vittima contagiata dal nuovo coronavirus: si tratta di un 85enne di Ancona, affetto da patologie pregresse, ricoverato all'Inrca di Ancona. I casi positivi sono saliti a 84, uno dei quali per la prima volta a Fermo.

Napoli, quattro positivi.

La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 24 tamponi. Quattro di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Virus, la mappa genetica. È stata ottenuta in Italia la mappa genetica completa dei ceppi del coronavirus SarsCoV2 in circolazione in Italia. Il risultato è stato ottenuto dal gruppo dell'Università Statale di Milano e dall'Ospedale Sacco, coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli, lo stesso che aveva isolato i 3 ceppi del virus nell'area di Codogno. Lo rende noto la stessa università. Dalla sequenza genetica emerge la parentela con i virus in circolazione in altri Paesi europei e conferma l'origine dalla Cina.

Sospetto caso a bordo, fermato Intercity a Francoforte. Un Intercity è stato fermato a Francoforte per il sospetto che uno dei passeggeri potesse essere portatore del coronavirus. A renderlo noto è stata la polizia locale, precisando che le autorità erano state precedentemente informate del fatto che un uomo che si trovava a bordo del treno Kiel-Stoccarda poteva essere contagiato dal virus. Il treno aveva a bordo 300 passeggeri. A Francoforte il convoglio è stato circondato e isolato dai servizi di emergenza e il sospetto malato isolato e preso in consegna dalle autorità.

Due assessori della Regione Emilia-Romagna contagiati. Positivi al coronavirus due assessori della Regione Emilia-Romagna: si tratta del neo assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e della neo assessora alla Montagna Barbara Lori. Lo comunica la Regione in una nota. Negativo il presidente Stefano Bonaccini. Già questa mattina gli altri componenti della Giunta sono stati sottoposti al test per il coronavirus. Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni dove rispetteranno il periodo di isolamento. La prima ad essere risultata positiva è stata l'assessora Lori, che aveva partecipato alla seduta di insediamento della Giunta venerdì scorso. Subito dopo aver appreso la notizia, comunica la Regione, ieri sera tardi, il presidente Stefano Bonaccini, il sottosegretario Davide Baruffi e l'assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, si sono sottoposti al test tampone, per motivi legati all'operatività dell'ente e doverose ragioni precauzionali. In particolare, l'assessore Donini era entrato in più diretto contatto con Barbara Lori nei giorni scorsi. Bonaccini e il sottosegretario Baruffi sono risultati negativi. Positivo, invece, l'assessore Donini. Sia per Lori sia per Donini è in corso di definizione la lista dei contatti avuti nei giorni passati e saranno svolti gli accertamenti sulle persone interessate, contattate direttamente dalle strutture sanitarie competenti territorialmente.

Ipotesi allargamento zona rossa. Clima d'attesa e poche persone in giro nei Comuni di Nembro e Alzano Lombardo, centri della media valle Seriana, nella Bergamasca, dove vivono quasi 25 mila persone. Dopo l'incremento di casi di coronavirus di ieri proprio in provincia di Bergamo, con una crescita di 129 contagi in poche ore, aumentati da 243 a 372, il governo sta valutando la decisione di estendere anche a questi due centri della Bergamasca la 'zona rossà. La decisione è attesa oggi. A Nembro, 11.500 abitanti, tra i contagiati c'è anche il sindaco Claudio Cancelli: lo ha comunicato lui stesso ai cittadini e sta bene. Alzano Lombardo, paese di 13.600 abitanti, ospita invece l' ospedale dove si sono registrati i primi casi della Bergamasca, tra cui un primario che è già stato curato all'ospedale di Legnano e dimesso. I due centri sono confinanti e distano una decina di chilometri dalla città di Bergamo.

Oms: «Carenza globale dispositivi protezione». Nel mondo c'è una carenza di dispositivi protettivi, dalle mascherine ai guanti, dovuta alle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, e le aziende dovrebbero aumentare la produzione del 40% per far fronte all'emergenza. Lo scrive l'Oms in un comunicato, in cui sottolinea che a causare l'aumento della domanda ci sono anche fenomeni come l'accaparramento e l'utilizzo errato. Questi dispositivi, sottolinea la nota, sono necessari al personale sanitario per proteggere se stessi e gli altri dalle infezioni, ma le carenze stanno lasciando i medici e gli infermieri sguarniti per far fronte all'epidemia. Secondo i calcoli dell'Organizzazione, ad esempio, ogni mese servirebbero 89 milioni di mascherine per la risposta al Sars-CoV-2, mentre per i guanti la cifra aumentata a 76 milioni. Per far fronte alla domanda crescente le aziende dovrebbero aumentare la produzione del 40%. «Senza le forniture - afferma il direttore generale dell'OmsTedros Adhanom Ghebreyesus - il rischio per gli operatori in tutto il mondo è reale».

Riunione a Palazzo Chigi su decreto. È appena iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri sull'emergenza Coronavirus. Sul tavolo, misure più stringenti di sanità pubblica che dovrebbero essere adottate già da lunedì prossimo. Nel corso della riunione si discuterà anche delle misure economiche per fronteggiare i contraccolpi del Covid-19 e che oggi saranno al centro dell'incontro con le parti sociali, in programma alle 16. Le raccomandazioni messe a punto dal comitato tecnico scientifico voluto da Conte sono rivolte a tutti gli italiani e prevedono, tra le altre cose, manifestazioni sportive a porte chiuse per trenta giorni, stop ai congressi e ai convegni, anziani in casa, evitare i luoghi affollati, restare a casa anche con qualche linea di febbre seppur non ci siano motivi di sospettare di aver contratto il Covid-19. Evitare abbracci e strette di mano. Insomma, una stretta delle raccomandazioni per contenere quanto più possibile la diffusione del contagio. Sul fronte economico è allo studio il decreto, che con ogni probabilità verrà varato solo la settimana prossima, con il quale il governo sta pianificando di sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit-Pil, chiedendo flessibilità all'Ue per 3,6 miliardi, pari allo 0,2% di Pil, seppur alcune forze politiche, in primis il M5S, chiedano uno sforzo più cospicuo. Le misure economiche riguarderanno soprattutto la sanità, gli ammortizzatori sociali e gli aiuti ai settori economici -vedi il turismo- penalizzati dalla crisi.

Primo caso nelle istituzioni Ue. Primo caso di Coronavirus nelle istituzioni Ue. Il sito d'informazione Euractiv ha visto una mail dell'Agenzia di difesa europea (Eda) che conferma il caso di un dipendente risultato positivo al Covid-19 ed ha quindi cancellato tutte le riunioni presso la sua sede fino al 13 marzo, per precauzione. L'Eda ha anche deciso di cancellare tutti gli incontri esterni del suo staff, sempre fino al 13 marzo. Secondo una fonte citata da Euractiv, il funzionario contagiato era tornato da un viaggio in Italia la scorsa settimana, ed aveva manifestato i primi sintomi il 29 febbraio. Anche un collega dello staff militare del servizio di azione esterna (Eeas), con sintomi simili, è in attesa dei risultati del test.

Nuovo caso a Roma, donna positiva a Campus Bio-Medico. Una donna è stata trovata positiva al coronavirus al Campus Bio-medico di Roma. La donna è stata trasferita allo Spallanzani già nella serata di ieri.

Napoli-Inter, si va verso il rinvio. Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, verso il rinvio al 20 maggio prossimo per l'emergenza coronavirus. È questo l'orientamento della Lega calcio di serie A, la cui assemblea straordinaria è in corso al salone d'onore del Coni. La partita era in programma domani sera al San Paolo con 40.000 biglietti già venduti. Il nuovo calendario della Coppa Italia prevederebbe entrambe le semifinali il 20 maggio con finale ad agosto. La finale di Supercoppa si giocherebbe, quindi, a dicembre.

Nave in isolamento a Genova. Controlli sul coronavirus con momentaneo isolamento per una nave con 50 marittimi a bordo attraccata alle riparazioni marittime di Genova, la Gnv Rhapsody. Da quanto si apprende dalla Capitaneria di Porto l'Usmaf ha comunicato che un passeggero sbarcato a La Goulette in Tunisia il 27 febbraio era risultato positivo al virus e sono state quindi disposte misure preventive in attesa che finisca il ciclo delle verifiche sanitarie.

Per il turismo perdite sopra i 7 miliardi. Il coronavirus manda a picco il turismo. Nel prossimo trimestre, 1 marzo - 31 maggio, sono previsti 31,625 milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro, secondo i nuovi calcoli di Confturismo-Confcommercio alla luce dell'evoluzione dell'ultima settimana dell'epidemia. «La situazione è drammatica per tutto il comparto»,afferma il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè. «Purtroppo stiamo pagando le conseguenze di una comunicazione mediatica molto più letale del virus»

Positivi 14 lodigiani in quarantena in India. Quattordici dei 21 lodigiani in quarantena da ieri in una struttura militare a Delhi sono risultati positivi al test del COVINd-19: lo ha detto all'agenzia di stampa France Presse una fonte che ha voluto mantenere l'anonimato. Il gruppo di turisti era in viaggio in India dalla fine di febbraio, assieme ai due coniugi già risultati affetti dal virus e ricoverati in isolamento due giorni fa a Jaipur.

Paziente in rianimazione a Livorno. Un livornese di circa 50 anni con un tampone positivo al coronavirus Covid19, in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, si trova ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno in condizioni critiche. Lo comunica l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. L'uomo, spiega l'Asl, si era presentato autonomamente al pronto soccorso. Tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva. L'Igiene pubblica sta lavorando per individuare eventuali altri soggetti che nei giorni precedenti devono essere stati in contatto con l'uomo. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, a seguito della notizia del primo caso di coronavirus in città, fa sapere che si è aperta l'Unità di Crisi. «Adesso con la vicesindaco Monica Mannucci, l'assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso», informa il sindaco.

Nuovo caso a Vasto. Un uomo di Vasto, in provincia di Chieti, attualmente ricoverato in isolamento all'ospedale San Pio, è risultato positivo al Covid 19 dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Il campione è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

Ultimo aggiornamento: 16:40

