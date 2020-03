Coronavirus, al Campus Bio-Medico a Roma diagnosi rapida in 20 secondi. «È il primo fuori Asia»

Grazie all’intelligenza artificiale è possibile fare una diagnosi di polmonite da Covid-19, o coronavirus, in 20 secondi: basta una tac. A metterlo a disposizione di tutti gli ospedali italiani è il Campus Bio-Medico di Roma che ha acquisito il sistema direttamente dalla Cina.

Dl Cura Italia, Agenzia Entrate proroga al 20 marzo versamenti per tutti

“E’ il primo fuori Asia”, dice il direttore generale del policlinico universitario, Paolo Sormani. Il software, oltre a fornire la risposta immediata sul tipo di polmonite, è in grado di fornire una valutazione di prognosi, con il miglioramento o il peggioramento della situazione del paziente. Appena il sistema individua un caso Covid, manda un alert direttamente alla postazione del medico radiologo.

Direttore, avete fatto questa scelta pur non essendo un ospedale Covid. Perché?

“Metteremo questo sistema a disposizione di tutti. Intanto sarà a disposizione della rete degli ospedali laziali. Stiamo già lavorando con i sistemi Ict della Regione Lazio. Useremo il sistema Advice per cui tutti i pronto soccorso potranno mandarci le immagini per il referto”.

Cosa è possibile individuare?

“Questo sistema di intelligenza artificiale è stato testato su migliaia di pazienti a Wuhan e dunque si basa su una banca dati poderosa. Riesce a individuare una polmonite da Covid-19, una polmonite interstiziale, e riesce a calcolare il volume di compromissione polmonare esprimendolo in centimetri cubici. Permette, oltre di fare la diagnosi, anche di fare una prognosi”.

Avete già fatto un test?

“E’ un'intelligenza artificiale montata sul sistema di comunicazione e di archiviazione della diagnostica per immagini. L’abbiamo testato anche sui nostri pazienti anonimizzati in cieco. Siamo un ospedale no-covid, ma lo mettiamo a disposizione di tutti perché viaggia proprio su un sistema di immagini. Lo abbiamo acquistato perché, comunque, i pazienti arrivano qui ed è importante fare una diagnosi. Finora abbiamo avuto un caso di paziente che poi è identificato come Covid. Noi non abbiamo un reparto di malattie infettive ma apriremo il pronto soccorso a fine aprile”.

Come sarà il vostro pronto soccorso?

“Sarà basato su moderni standard. Avrà una diagnostica per immagini dedicata, una tac a 300 strati, la più performante sul mercato. Avremo poi delle ampie zone di attesa e pannelli informativi che daranno la possibilità di dare un riscontro, in tempo reale, al parente in attesa. Ci sarà un'osservazione breve intensiva e una ordinaria. È un dea molto moderno che si sviluppa su 2.100 metri quadri, per un’area potenziale di 300mila abitanti a Sud di Roma”.

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA