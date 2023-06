Clochard ucciso di botte a Pomigliano d'Arco: le percosse da due persone non identificate

I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Pomigliano d’Arco, in via principe di Piemonte, per il decesso di un uomo ancora non identificato. Potrebbe trattarsi di un clochard.

Gli accertamenti

La morte dell'uomo risale a stamani, ma solo poco fa - dopo gli accertamenti condotti dai carabinieri nel corso della giornata - è emersa con chiarezza la pista dell'aggressione. I carabinieri sono intervenuti in via Principe di Piemonte dove è stato trovato il cadavere di un uomo, ancora non identificato e che dovrebbe essere un clochard. Subito sono scattate le indagini che hanno portato a ricostruire quanto sarebbe avvenuto, vale a dire la violenta aggressione dell'uomo da parte di due persone. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.