Ciro Grillo, la serata al Billionaire poi l'incubo: «Stuprata mentre la mia amica dormiva»

di Veronica Cursi

Una serata trascorsa al Billionaire, qualche drink di troppo, poi l'invito:

Secondo il racconto dalla giovane, la violenza di gruppo risale allo scorso 16 luglio dopo una serata trascorsa con i quattro, tra cui il figlio di Beppe Grillo, al Billionaire e proseguita in un residence in Costa Smeralda dove era stata invitata con un'amica per una spaghettata. L'amica si era addormentata per qualche drink di troppo, mentre lei - secondo la denuncia - è stata aggredita a turno da tre dei quattro senza riuscire a reagire, a difendersi e a fuggire. La denuncia è stata trasmessa subito per competenza alla Procura di Tempio Pausania dove è stata aperta una indagine nella quale sarà fondamentale il contenuto dei cellulari sequestrati, tra cui un video girato da uno dei quattro.



Gli indagati, oltre a Ciro Grillo, sono Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, tutti tra i 18 e i 20 anni, i quali, tramite i loro legali, si difendono sostenendo che i rapporti sono stati consenzienti. Non così per la studentessa milanese che, sempre a luglio, si è recata anche al centro Soccorso Violenza Sessuale della clinica Mangiagalli dove è stata visitata dalle psicologhe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci andiamo a fare una spaghettata a casa?». E una notte estiva che - secondo il racconto della ragazza di 19 anni