Donna marocchina morta carbonizzata, fermato il compagno

L'uomo bloccato a Ventimiglia per l'omicidio della ex compagna Atika Gharib si chiama M'hamed Chamekh, 41enne nato in Marocco, e secondo gli investigatori è fortemente sospettato dell'omicidio, in attesa che la Procura emetta il provvedimento formale di fermo richiesto dai carabinieri. A quanto si apprende, ieri l'uomo avrebbe telefonato a una sorella in Marocco e le avrebbe fatto alcune ammissioni sul delitto. La stessa sorella avrebbe poi avvertito un familiare della vittima in Italia. Gli investigatori sospettavano che il 41enne stesse cercando di lasciare l' Italia e, prima che fosse intercettato in mattinata a Ventimiglia, avevano localizzato il suo cellulare in Liguria.