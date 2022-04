Sardegna, l'eremita di Budelli lascia l'isola dopo 32 anni: «Basta, mi sono stufato. Vado in appartamento»

Mauro Morandi, l'eremita e guardiano dell'isola di Budelli, decide di lasciare la sua terra dopo 32 anni. A ben 82 anni, Morandi lotta ormai da tempo contro chi non lo vuole più su quella che ormai è diventata da 50 anni la sua casa. L'eremita era arrivato nell'isola incontaminata del Parco della Maddalena, a nord della Sardegna, per caso, mentre tentava di navigare dall'Italia alla Polinesia e lì si era stanziato vivendo in completa solitudine. La sua popolarità era cresciuta sempre più negli ultimi anni tanto da guadagnarsi da parte del The Guardian, l'appellativo internazionale di "Italy’s Robinson Crusoe".

APPROFONDIMENTI VIAGGI Troppa folla: per la spiaggia sarda de La Pelosa arrivano ticket e... COLLETTA SOCIAL Budelli diventa l'isola degli studenti: «Compriamola,... IL CASO L'Isola di Budelli diventa pubblica: passa definitivamente... ROMA Sardegna zona rossa: ecco perché è l'unica Regione...

‘I have given up the fight’: ‘Italy’s Robinson Crusoe’ to leave island https://t.co/V99W8RIEWd — The Guardian (@guardian) April 26, 2021

L'Isola di Budelli diventa pubblica: passa definitivamente all'ente Parco della Maddalena

Ma ora Morandi ha detto basta, stanco delle continue richieste di abbandonare l'isola. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Facebook, che da tempo utilizza per condividere le foto delle meraviglie incontaminate dell'isola. «È una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo da Budelli e da tutti voi che mi sostenete, ora però mi sono veramente rotto le palle e me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni. Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un’altro posto tanto la Sardegna è tutta bella».

È una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto , psicologicamente e non solo da... Posted by Mauro Morandi on Sunday, 25 April 2021

Tre anni fa il Parco della Maddalena aveva deciso per lo «sfratto» dell'immobile occupato da Morandi, che nel 2014 era passato con altri terreni di Budelli, nelle proprietà del Parco, deciso a demolire le strutture ritenute abusive dal Comune di La Maddalena. «Dovrò andare via, mi hanno detto che devono fare dei lavori nella casa dove vivo», aveva spiegato nei giorni scorsi. «Se ne parla da tempo, ma stavolta sembra siano molto decisi, io vivo qui da solo dal 1989, ora sto cercando un appartamento a La Maddalena».

Budelli diventa l'isola degli studenti: «Compriamola, bastano 50 centesimi»

Alla Maddalena, come aveva anticipato, probabilmente Morandi si vaccinerà. «Vaccinarmi sarà la prima cosa che farò quando andrò a La Maddalena», aveva promesso. Isolato ma non per questo disinformato, il Robinson Crusoe d'Italia aveva dichiarato di non avere radio o tv. «Uso solo la connessione internet e i social, il tempo poi lo passo a recuperare i moltissimi rifiuti che arrivano dal mare». «Sarebbe opportuno vaccinarsi o fare il tampone prima di arrivare sulle isole». Aveva detto, sollecitato a dire la sua sull'ipotesi delle isole Covid free dal programma radiofonico «Un Giorno da Pecora», in onda su Rai Radio1.

Nei giorni scorsi aveva rivelato di non aver visto nessuno per ben due settimane, «dall'ultima volta che mi hanno portato la spesa», aveva confessato, ma d'altronde, spiega, «per me il lockdown non è una novità perché qui sono quasi sempre solo, l'anno scorso non ho visto nessuno per sei mesi».