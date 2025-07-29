Bimbo cade in un pozzo di 4 metri vicino la spiaggia, salvato dal padre: «Nella zona pericolo non segnalato»

Attimi di terrore ieri pomeriggio al Trullo Beach di Molfetta, dove un bambino di 11 anni è caduto in un pozzo profondo circa quattro metri, con un metro d’acqua sul fondo.

Dove è successo l'incidente? L’incidente, avvenuto in una zona non segnalata come pericolosa, ha subito allarmato i presenti.

Decisivo l’intervento del padre, che si è prontamente adoperato con una corda per salvarlo. Il piccolo è stato recuperato con diverse escoriazioni ma in buone condizioni.

I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia di Finanza, che ha gestito l’ordine pubblico tra lo spavento generale. L’area è ora sotto sequestro per le verifiche delle autorità, che dovranno accertare eventuali responsabilità e la presenza di adeguate misure di sicurezza. Solo la prontezza dei soccorsi ha evitato una possibile tragedia.