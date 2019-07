Arresti domiciliari per Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata "Diritto e Scienza". Bellomo risponde dei reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva imposto anche un dress code, ed estorsione aggravata ai danni di un'altra corsista.



I fatti contestati risalgono agli anni 2011-2018. L'arresto è stato disposto dal gip del Tribunale di Bari Antonella Cafagna. Il reato di maltrattamenti sarebbe stato commesso da Bellomo nei confronti di donne con le quali aveva avuto una relazione sentimentale, in concorso con l'ex pm di Rovigo Davide Nalin, coordinatore delle borsiste.



A selezionare le donne tramite colloquio, sottoponendole al «test del fidanzato sfigato» sarebbe stato l'ex pm Nalin, incaricato anche di vigilare sul rispetto degli obblighi contrattuali, svolgere istruttorie in caso di violazioni e proporre sanzioni. La presunta estorsione sarebbe stata commessa nei confronti di un'altra corsista, costretta a rinunciare ad un lavoro da co-presentatrice in una emittente televisiva «in quanto incompatibile con l'immagine di aspirante magistrato» e «minacciando di revocarle la borsa di studio».



La denuncia di una vittima. Confidandosi con la sorella, una borsista della Scuola di Formazione dell'ex giudice Francesco Bellomo, disse di aver sottoscritto «un contratto di schiavitù sessuale». Un'altra borsista sarebbe stata «punita» per aver violato gli obblighi imposti dal contratto, finendo in una rubrica sulla rivista della Scuola con «dettagli intimi sulla sua vita privata». Mentre da un'altra ancora avrebbe preteso che «si inginocchiasse e gli chiedesse perdono» per avere violato regole del contratto. Sono alcuni dei particolari contenuti nell'ordinanza di arresto dell'ex giudice del Consiglio di Stato per i reati di maltrattamenti ed estorsione. La ragazza che parlava con sua sorella di schiavitù, si sfogava con un'altra corsista: «Ho rinunciato alla borsa ma sono terrorizzata dalla reazione», «mi stanno facendo paura», «non vogliono lasciarmi andare». Sentita dagli inquirenti della Procura di Piacenza, che aveva avviato un'altra indagine su Bellomo e i cui atti sono stati in parte trasmessi a Bari, la presunta vittima, spiegando il controllo che l'ex giudice aveva sui suoi social network, ha dichiarato di vergognarsi «delle foto che sono stata costretta mettere, mi facevo schifo da sola, mi sentivo messa in vendita». Bellomo l'avrebbe anche accusava di intrattenere relazioni con altri uomini sulla base di scambi di like su Facebook, definendola «scientificamente una prostituta». Dopo la pubblicazione sulla rivista della scuola dei dettagli intimi della borsista «punita» per aver violato gli obblighi imposti dal contratto, Bellomo avrebbe anche bandito un «concorso tra i corsisti lettori» con in palio l'iscrizione gratuita al corso dell'anno successivo «per chi avesse fornito la migliore spiegazione dei comportamenti della ragazza». In uno dei messaggi rivolti invece ad una ricercatrice della scuola «colpevole» di essere uscita di sera senza la sua autorizzazione, scriveva: «Non autorizzerò più uscite serali e mentre attendevo che ti facessi viva, mi sono fatto una lesione al pettorale, perché ho perso la concentrazione. Questo significa avere a fianco un animale. Perché tu sei così». «Gli animali non conoscono dispiacere - scriveva in un altro messaggio - La decisione di uscire ieri sera è l'ennesima riprova del tuo dna malato. Agisci come un selvaggio, ignorando le regole». Bellomo pretendeva «dedizione» come «l'obbligo di rispondere immediatamente alle sue telefonate e messaggi abbandonando qualsiasi attività, anche lavorativa, in cui fosse in quel momento impegnata». Lui doveva essere per lei una «assoluta priorità». All'indomani dell'ennesimo litigio, dopo le scuse della ragazza, lui avrebbe preteso che «si inginocchiasse e gli chiedesse perdono». «Non ha il significato della sottomissione - scriveva in un altro messaggio - ma della solennità. Con le forme rituali».

