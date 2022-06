Basma Azfaal scomparsa, le amiche: «Voleva scappare da un matrimonio combinato, è in Francia con l'amore conosciuto online»

CASTELFRANCO - «Basma se n'è andata, non voleva sposarsi». Sarebbero queste le parole che le amiche di Basma Azfaal avrebbero pronunciato davanti ai militari del comando di Padova. All'ipotesi del matrimonio combinato menzionato da amiche e conoscenti della 18enne pachistana, da 4 anni residente a Galliera, nell'Alta Padovana, si aggiungerebbe anche la conoscenza online con un misterioso ragazzo del quale Basma si sarebbe follemente invaghita al punto tale da rinunciare a tutto per lui e scappare. Stando ad altre indiscrezioni, pare che la 18enne abbia già superato i confini raggiungendo la Francia.

Questo il quadro che trapela dalle indagini condotte dai carabinieri di Padova che sono al lavoro per ricostruire le ultime azioni della 18enne, i contatti che ha avuto e comprendere se ci fosse un motivo che possa averla portata ad un allontamento spontaneo o, peggio, se sia stata rapita. Basma Azfaal è stata vista per l'ultima volta il 31 maggio scorso al bar Roma di Castelfranco Veneto, locale che era entrato tra quelli frequentati ultimamente dalla giovane che nei giorni prima della scomparsa aveva inziiato a non andare più a scuola, il professionale Lepido Rocco di Castelfranco Veneto.

Le assenze a scuola, i bar e poi il silenzio

E' su questo che si stanno concentrando le indagini dei militari. Tra le ipotesi c'è quella che Basma stesse da qualche tempo studiando un piano di fuga per scappare. Tesi che le amiche avrebbero confermato aggiungendo i dettagli della conoscenza online con un ragazzo e il matrimonio da cui voleva fuggire. Gli ultimi segnali di vita del cellulare della giovane indicherebbero che la 18enne abbia raggiunto l'estero. Ma ormai è spento da giorni e non fornisce più informazioni utili circa la posizione di Basma. Qualcuno ha affermato di averla vista nella zona del Montello ma, stando a queste ultime infomazioni, gli avvistamenti non parrebbero credibili.