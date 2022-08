Liguria, scatta l'allerta meteo su tutta la regione da mezzanotte

"Allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 14 agosto, fino alle ore 14.00 di domani, lunedì 15 agosto". Questo l'alert scattato dalla regione Liguria e pubblicato sui profili ufficiali. Ecco la nota della protezione civile, che sottolinea le problematiche relative al tipo di allarme "giallo" legato al maltempo: «I temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celleconvettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi».

APPROFONDIMENTI METEO Previsioni meteo oggi 13 agosto, piogge e temporali al Centro e al... LA GIORNATA Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi 13 agosto: cielo nuvoloso e...