IL CONFRONTO

VENEZIA Il Veneto vuole comprarsi i vaccini? Il commissario nazionale per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, non ha detto no. Il governatore Luca Zaia ha riferito di aver parlato con Arcuri e di aver affrontato il tema dell'acquisto delle dosi vaccinali al di fuori della programmata fornitura nazionale. In ballo ci sono due distinte forniture offerte al Veneto: una da 12 milioni di dosi, l'altra da 15 milioni. Con Arcuri - ha riferito Zaia - ha parlato anche il direttore regionale della Sanità Luciano Flor e i due hanno convenuto di verificare i codici dei lotti pronti per essere venduti. «Giusto per controllare che non sia acqua distillata».

Dunque, l'acquisto da parte del Veneto pare possibile. Tra l'altro la Regione governata dal leghista Zaia non sarebbe isolata: il presidente dell'Emilia Romagna, il dem Stefano Bonaccini, si è detto pronto a entrare in gioco. «Con Zaia parlo spesso - ha detto Bonaccini a Tagadà su La7 parlando appunto della possibilità, per le Regioni, di reperire nuove dosi di vaccino anti-Covid autonomamente -. Siamo d'accordo che, se fosse possibile farlo, lo faremo insieme. Il problema è che servono le autorizzazioni e serve, io credo, prima un ragionamento con il governo italiano. L'importante è farlo attraverso le regole. Ci si sta dando da fare per essere pronti a ogni evenienza».

I VINCOLI

Dunque, la Regione del Veneto potrebbe comprare per conto proprio 27 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, tenerne per sé «tra i 4 e i 5 milioni», la parte rimanente distribuirla alle altre Regioni. Da un punto di vista giuridico, ha spiegato Zaia, questo sarebbe possibile perché è solo lo Stato italiano a essere vincolato al contratto europeo. «Lo Stato membro dell'Ue - ha riferito Zaia - ha il vincolo di non comprare al di fuori del contratto europeo, ma per le Regioni non vale questo vincolo». Al riguardo, le obiezioni sono due. La prima è che, da fonti di stampa tedesca, la Germania avrebbe comprato autonomamente, cioè extra contratto Ue, 150 milioni di dosi del vaccino Moderna, contro i 160 milioni pattuiti per l'intera Ue. Al riguardo, Zaia non si è stupito: «È da settimane che vado ripetendo che altri Stati europei sembra si stiano approvvigionando autonomamente di vaccini». La seconda obiezione riguarda la possibilità che lo Stato italiano decurti la fornitura di vaccini alle Regioni che andranno a comprarsi autonomamente le dosi. Se così fosse, il Veneto non avrebbe nulla da obiettare perché a contare è il fattore tempo: «Se io riesco ad avere il prima possibile i vaccini, posso mettere in sicurezza i miei cittadini», ha detto Zaia. Ma è sui costi che il presidente della Regione ha messo le mani avanti: «A Roma non pensino di farmi pagare i vaccini. Posso decurtarmi le dosi, ma non possono poi mettermele in conto». Tra l'altro Zaia ha sottolineato che non pagherebbe uno sproposito: «Abbiamo costi uguali o inferiori a quelli di negoziazione».

I DATI

Tutto questo discorso è, al momento, pura teoria, nel senso che i vaccini disponibili sono quelli che, con il contagocce, arrivano da Roma dopo averli ricevuti dall'Unione Europea. Giusto ieri, la casa farmaceutica Moderna ha informato che ci saranno ritardi nelle consegne: «Moderna - ha detto una portavoce della Commissione europea - ci ha annunciato qualche ritardo nelle consegne di febbraio, che saranno recuperate a marzo». Sulla trattativa che, secondo notizie circolate sulla stampa tedesca, sarebbe in corso per un contratto di preacquisto per ulteriori 150 milioni di dosi con l'azienda biotech americana Moderna (con cui l'Ue ha già un accordo per complessive 160mln di dosi) la portavoce ha risposto «non commentiamo sui negoziati in corso».

In attesa - se davvero sarà possibile - che il Veneto si compri da sé i vaccini esattamente come ha fatto un anno fa con le mascherine, prosegue a rilento la campagna vaccinale con le dosi arrivate da Roma. I dati aggiornati a ieri alle 18.30 davano un totale di 108.147 persone vaccinate in Veneto, di cui il 19,1% over 70 contro la media italiana del 15,3%.

Alda Vanzan

