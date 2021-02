IL LUTTO

PADOVA Per tre settimane un esercito di bimbi, ragazzi, uomini e donne diventati adulti grazie a lui hanno sperato assieme alla famiglia che ce la facesse. Invece, lui che aveva guarito dai tumori una moltitudine di pazienti in età pediatrica, ieri ha cessato di vivere stroncato dal Covid. Il professor Giuseppe Basso, infatti, è morto nella Terapia intensiva del Policlinico di Padova dove era stato ricoverato il 17 gennaio, 7 giorni dopo aver compiuto 73 anni. Inizialmente sembrava rispondere alle terapie, ma poi c'è stato un peggioramento progressivo e ieri il suo cuore si è fermato. Era intubato e sedato, e da quando era degente i familiari non hanno più potuto vederlo. Lascia la moglie Stefania e il figlio Ludovico di 7 anni. Era considerato un luminare dell'Oncoematologia pediatrica mondiale.

LA CARRIERA

Basso era nato il 10 gennaio del 1948 e si era laureato al Bo nel 1974, specializzandosi in Ematologia e in Clinica Pediatrica. Aveva fondato la scuola di Oncoematologia pediatrica in Italia, era stato professore Ordinario, ricoprendo diversi incarichi, tra cui Direttore del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri dal 2008 al 2011, dell'UOC di Oncoematologia pediatrica dal 2011 al 2018 ed era stato membro del Senato Accademico. Inoltre aveva fatto parte del consiglio direttivo della Città della Speranza; era andato in pensione 3 anni fa, ma era stato nominato direttore dell'Italian Institute for Genomic Medicine di Torino. Indimenticabile un volo di farfalle, le anime dei bambini che non ci sono più, che gli avvolse il capo quando tre anni fa venne inaugurata la Teen Zone, l'ala della Clinica di Oncoematologia pediatrica, una sorta di parco ricreativo per i piccoli malati. Per due anni era stato presidente dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, che ha sede nella Torre della Zona industriale patavina, la più grande cittadella d'Europa dedicata allo studio sulle malattie dell'infanzia. Un fiore all'occhiello targato Città della Speranza, di cui era stato presidente. E infatti il fondatore, l'imprenditore vicentino Franco Masello ha detto: «È stata la persona su cui abbiamo puntato per iniziare l'avventura di finanziare la ricerca scientifica in pediatria». Tra i casi più spinosi da lui trattati c'è quello di Eleonora Bottaro, la diciottenne morta di leucemia dopo che i genitori avevano rifiutato la chemio, mentre Basso aveva spiegato che la ragazza si sarebbe potuta salvare con le cure tradizionali. E ieri, attraverso il loro legale, i familiari della hanno espresso il dispiacere per la dipartita.

LE REAZIONI

Numerose attestazioni di cordoglio subito arrivate. «Oggi - ha osservato Elisabetta Casellati, presidente del Senato - piangiamo la scomparsa di un'eccellenza. Per Basso la ricerca scientifica e la pratica clinica erano una missione umanitaria. Con il suo sorriso, con la sua ironia, ha saputo accompagnare anche nelle fasi più difficili della malattia i tanti giovanissimi che grazie a lui hanno superato la prova più difficile, quella per la vita». Commosso anche il ricordo del governatore Luca Zaia: «Il Covid ci ha portato via la stella cometa delle cure per i bambini malati di tumore. La sanità veneta perde non solo un grande clinico, ma anche una persona incomparabile per le qualità sul piano umano. Lo stimavamo per le straordinarie capacità cliniche e gli volevamo bene per quel tocco di umanità che ha sempre messo nell'affrontare ognuno dei suoi casi. I bimbi per i quali non è riuscito a fare il miracolo, ora lo accolgono in Paradiso». Dal Sergio Giordani, invece, è arrivata una proposta. «Come sindaco - ha detto - penso che per tutto quello che ha dato alla città, alla Medicina e ai suoi piccoli pazienti sarebbe un'idea che gli rende memoria e gratitudine intitolargli la Nuova Pediatria».

Nicoletta Cozza

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA