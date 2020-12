Viabilità: Pizzimenti-Riccardi, ulteriore passo per svincolo Cattinara

Trieste, 11 dic - La Giunta regionale ha autorizzato alla firmadi una modifica all'Accordo tra Regione, Comune di Trieste,Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Irccs "BurloGarofolo" e Anas per il riordino della rete ospedaliera triestinae la correlata riorganizzazione della viabilità nella zona diCattinara, propedeutico all'iter di realizzazione dello svincolosulla strada statale 202 ex Grande Viabilità Triestina per ilnuovo polo ospedaliero Burlo-Cattinara.

Ne dà annuncio l'assessore regionale alle Infrastrutture,Graziano Pizzimenti, assieme al vicegovernatore con delega allaSalute, Riccardo Riccardi, la cui proposta è stata approvatadalla Giunta.

"Con questa delibera - spiega Pizzimenti - si definiscono gliultimi passaggi per la realizzazione dell'intervento dandocertezza dei tempi e delineando in modo più concreto ilcoordinamento delle varie attività".

Con la modifica vengono posticipati i termini di scadenzadell'Accordo (attualmente al 31/12/2020) stabilendo un nuovotermine (fino a conclusione delle opere e comunque non oltre il31/12/2025) e si prende atto dell'acquisizione da parte di Anasdel ruolo di soggetto attuatore dello svincolo autostradale perl'accesso al comprensorio nonché del finanziamento da questaacquisito per l'opera a valere sui fondi Fondo sociale europeo. Ilavori prevedono un investimento complessivo di oltre 5,5 milionidi euro.ARC/EP/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA