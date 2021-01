L'OMAGGIO

ROVIGO Il vescovo andrà in pellegrinaggio al santuario del Pilastrello per celebrare la prima messa dopo la malattia e ringraziare la Madonna per la guarigione dal Covid-19, affidandole nuovamente il Polesine. Domani alle 18 il prelato, da poco uscito dall'isolamento poiché risultato negativo ai tamponi di controllo, si recherà come pellegrino nel santuario mariano di Lendinara custodito dai monaci benedettini olivetani. Lì celebrerà una messa come gesto di gratitudine nei confronti della Madonna, da cui si è sentito protetto e accompagnato nei giorni della malattia. Nel corso della liturgia non mancherà la preghiera del vescovo per le troppe persone che stanno ancora lottando contro il virus, tra cui vi sono anche alcuni sacerdoti, religiosi e religiose.

LUOGO-SIMBOLO

Proprio accanto al santuario, con cui condivide alcuni muri, sorge peraltro la Casa Albergo per anziani, i cui ospiti e lavoratori sono stati e sono tuttora duramente colpiti dalla malattia. Con la funzione Pavanello affiderà nuovamente il Polesine alla Madonna Nera per chiederle di proteggere i polesani che, specialmente nelle ultime settimane, stanno combattendo una dura battaglia contro un nemico invisibile. Una lotta che continua, con risvolti drammatici, nell'ospedale di Trecenta, individuato come ospedale Covid per la provincia, in cui sono ricoverate più di cento persone anche in questi giorni. Il prelato ripeterà dunque l'affidamento che aveva già fatto il 6 marzo scorso, in pieno lockdown, in una messa celebrata nel santuario senza fedeli e seguita da tantissimi devoti via radio e via web. Quello di domani sarà il primo appuntamento pubblico dopo quasi un mese di isolamento per il vescovo, che con la negatività al tampone ha potuto uscire dall'isolamento il 7 gennaio ma ha osservato ancora qualche giorno di riposo per potersi riprendere completamente.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

