LA CAMPAGNA

PORDENONE I medici di base potranno effettuare i vaccini ai circa 100mila ultraottantenni protagonisti della prossima fase della campagna, che in Fvg potrà partire a breve. «L'alta adesione nel sottoporsi alla vaccinazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è un fattore che la Regione accoglie con grande soddisfazione. A ciò si aggiunge l'importante disponibilità espressa dalla categoria nel compiere le inoculazioni nelle prossime fasi, elemento di importanza strategica per arrivare, nel minor tempo possibile, alla più ampia copertura della popolazione. Questa positiva disponibilità dovrà tenere conto della sostenibilità nella catena del freddo e la scelta della gestione commissariale nazionale». Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Al centro dell'incontro l'organizzazione della seconda fase della somministrazione dei vaccini, che riguarderà a breve gli ultraottantenni e i disabili residenti in Regione. «Saranno circa 100 mila gli ultraottantenni ai quali potrà essere inoculato il vaccino, ai quali si aggiungono circa altre 3mila persone con disabilità. I partecipanti alla riunione hanno espresso la propria piena disponibilità nel compiere i vaccini, forti anche del fatto che, meglio di tutti, conoscono la storia clinica dei propri pazienti nonché le relative patologie. Non possiamo quindi che accogliere con favore questa loro volontà che ora porteremo all'attenzione del tavolo nazionale con il Governo, poiché su questa partita non abbiamo autonomia operativa. Da lunedì anche il Fvg avrà i suoi primi cittadini davvero immunizzati di fronte al Covid-19. Partiranno infatti le seconde somministrazioni, come prevede il protocollo per il vaccino Pfizer, destinate in prima battuta ai medici e infermieri che erano stati protagonisti del giorno del vaccino, il 27 dicembre a Palmanova. Intanto in provincia di Pordenone è stato completato il primo giro di vaccinazioni nelle case di riposo. Adesione ai massimi: anche tra gli operatori supera l'80 per cento. Ora, entro la fine del mese, toccherà agli anziani con l'amministratore di sostegno provvisorio e a chi era stato contagiato all'inizio dell'autunno.

