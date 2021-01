LA POLEMICA

BELLUNO «Questa è una discriminazione fra pazienti di serie A e di serie B». Non usa giri di parola il dottor Roberto Sernaglia, portavoce dei colleghi e segretario bellunese dei medici che fanno riferimento al sindacato Snami. In realtà Sernaglia non vorrebbe parlare: «No, sono troppo arrabbiato», poi però spiega le ragioni che hanno mosso lui ed i suoi colleghi a scrivere all'Ordine dei Medici e all'Usl.

LO SFOGO

«Abbiamo saputo dalla stampa dell'inizio della campagna vaccinale per il virus Sars-CoV2 da parte di alcuni medici di assistenza primaria della medicina integrata di Cavarzano. E noi siamo contenti di questa sperimentazione, perché quanto sarà fatto dal gruppo di medici di Cavarzano potrà essere utile anche a noi». Ma non è questo il punto. Infatti i medici Snami scrivono: «Nulla vieta all'Azienda sanitaria Usl1 Dolomiti di avviare delle sperimentazioni solo con alcuni medici, ma ciò non giustifica il fatto di non darne preventiva informazione ai restanti medici convenzionati con la medesima, prima che la notizia venga divulgata con ampio risalto negli organi di informazione». Oltre il contenuto della lettera, Sernaglia infatti aggiunge: «Accade sempre così: le cose o le veniamo a sapere dalla stampa o dai nostri pazienti».

LA TENSIONE

Ed è questa una modalità che non viene accettata da chi ha redatto il documento. Nel testo inviato all'Ordine dei Medici e all''Ulss essi infatti scrivono: «Non sfuggirà si legge nella lettera - che tale modus operandi mette in seria difficoltà chi dovrà rispondere all'utenza circa le tempistiche e le modalità della tanto attesa campagna vaccinale e che l'assoluta mancanza di informazione dei medici di famiglia su tale tema possa minarne la credibilità e, con essa, la fiducia della gente sulla correttezza dell'offerta vaccinale essendo incomprensibile a tutti con quale criterio è stata scelta la popolazione da sottoporre alla vaccinazione».

L'ESCLUSIONE

Gli anziani che non sono pazienti dei sei medici di medicina Integrata di Cavarzano, infatti, hanno saputo che era in corso una campagna vaccinale per gli over 80. E nel contempo hanno anche saputo che loro non sarebbero stati coinvolti. E più d'uno si è rivolto al proprio medico per saperne di più. E viene da dire: per chiedere conto il motivo per cui essi erano stati discriminati. Perché nel momento in cui viene messo a disposizione il vaccino e si decide di vaccinare la categoria da tutti ritenuta più a rischio e più esposta, allora qualcuno ha sentito legittimamente che erano stati preferiti altri. Anche perché questa campagna a favore degli anziani condotta dai medici di famiglia si interromperà subito, dal momento che da domenica saranno vaccinati i farmacisti. Ma nemmeno di questo il dottor Sernaglia è al corrente: «Abbiamo fatto Comitato Aziendale questa mattina dice e non ci hanno detto niente di questa intenzione».

«QUESTIONE DEONTOLOGICA»

E ciò costituirebbe davvero un'ulteriore discriminazione. «Di quanto è accaduto, ci dispiace per i pazienti che si affidano a noi spiega Sernaglia - per questo noi dovremmo essere i primi ad essere informati di queste ed altre azioni. Sarebbe stato sufficiente che al momento della decisione fossimo informati e non si divulgasse la notizia a mezzo stampa, perché ciò ha creato molta attesa negli anziani che non sono stai altrettanto fortunati come altri». Queste le rige conclusive della lettera all'Ordine: «Si ritiene che l'Ordine dei medici debba fare chiarezza su tale episodio,considerando che vi sono colleghi che si sono prestati a mettere in atto una campagna di salute collettiva con modalità moralmente e deontologicamente discutibili».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA