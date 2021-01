LA CAMPAGNA

UDINE (cdm) Non solo medici e infermieri impegnati negli ospedali e dipendenti delle case di riposo ma anche dottori di famiglia, fisioterapisti impegnati con gli anziani, assistenti alla poltrona dei dentisti. Le maxi campagna di vaccinazione prosegue con grandi numeri in regione. Ma negli ultimi giorni a quanto pare sarebbe capitato anche che chi chiedeva un appuntamento per la prima iniezione a Udine venisse dirottato su altre sedi come Pordenone. Una notizia, questa, che trova un riscontro anche nelle informazioni di cui sono a conoscenza le Rsu dell'AsuFc, come conferma Massimo Vidotto. Come spiega il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, gli appuntamenti per i richiami sono già stati fissati in agenda per quanti si sono sottoposti alla prima iniezione. «A quanto mi risulta, rispetto al consegnato, dovremmo aver già prenotato tutte le seconde dosi del vaccino anticovid - dice Braganti -. Gli slot di Udine sono tutti pieni fino al giorno 19 gennaio. Abbiamo prenotato tutto il prenotabile per Udine». Da qui la necessità di avere un'alternativa, come potrebbe essere Pordenone. «Su Udine mi risulta sia stato prenotato tutto. Può darsi che nella prenotazione loro abbiano degli spazi e noi no». Di certo, «noi abbiamo la garanzia che chi ha fatto la prima dose avrà garantita la seconda». Il che è fondamentale per la validità del vaccino di Pfizer-Biontech contro il coronavirus.

INFERMIERI

Intanto si mettono i ferri in acqua in vista dei vaccini alla popolazione. Come spiega in una nota il presidente del coordinamento Opi Fvg Luciano Clarizia, dopo l'incontro fra la nuova cabina di regia degli Ordini delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials, l'obiettivo è quello di «proporre all'Assessorato alla sanità la migliore soluzione per riuscire ad avere il maggior numero di infermieri disponibili a vaccinare, anche in previsione dell'inizio delle vaccinazioni per i cittadini». Se del vertice fra Ordini e sindacati, sia le sigle sia i presidenti si sono detti soddisfatti, l'Opi è tutt'altro che felice degli esiti del bando Arcuri che a livello nazionale puntava a reclutare infermieri vaccinatori, visto che «hanno risposto solo 4000 colleghi, rispetto ai 12000 richiesti. Secondo Clarizia «questo era prevedibile e scontato vista la carenza cronica di questi professionisti in Italia e poi anche perché questa assunzione di 9 mesi attraverso agenzia interinale certamente risultava poco appetibile. Per fortuna in FVG l'assessore Riccardi ha ascoltato la richiesta fatta dai quattro presidenti dell'Ordine regionale infermieri nell'incontro della scorsa settimana ed ha inviato una nota alle tre Aziende sanitarie in cui si uniformava il trattamento economico per gli infermieri dipendenti che in prestazioni aggiuntive, quindi fuori orario di servizio, potranno svolgere il compito di vaccinatori, mettendo così in sicurezza la macchina che si sta attivando in previsione delle prossime somministrazioni per tutti i cittadini», scrive ancora il rappresentante degli infermieri in una nota.

