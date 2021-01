CAMPAGNA VACCINI

ROVIGO La macchina organizzativa per la complessa fase due della campagna vaccinale si sta mettendo in moto. Il primo giro di vaccini della fase uno, agli operatori sanitari e a ospiti e operatori delle Rsa, in un Polesine che eccelle a livello nazionale per media di inoculazioni in rapporto alla popolazione, è ormai a conclusione: domenica inizierà la somministrazione della seconda dose per chi ha già ricevuto la prima e, a febbraio, partirà la vaccinazione per gli over 80.

CONFERENZA DEI SINDACI

Ieri, per questo, si è tenuta una seduta, virtuale ma concreta, della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 che ha condiviso alcune linee che guideranno questa campagna epocale di vaccinazione. La prima è di estendere a cinque rispetto all'indicazione di tre arrivata dalla Regione, i cosiddetti Cvp, Centri di vaccinazione periferici, viste e considerate le caratteristiche del territorio polesano. Indicativamente oltre a un centro a Rovigo, è già stata valutata come idonea la sede del Censer, e uno ad Adria, l'ipotesi sembrerebbe quella di attivarne anche uno a Porto Viro, uno a Lendinara, uno fra Trecenta e Castelmassa, con Porto Tolle e Occhiobello come eventuali sedi satellite aggiuntive.

CENTRI PERIFERICI

I luoghi dove verranno allestiti i centri non saranno in spazi ospedalieri, ma in aree con adeguate dimensioni, grande accessibilità, ampi parcheggi e con almeno un'ambulanza a disposizione. Dal punto di vista dei tempi, come già sottolineato nei giorni scorsi dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, non ci sono certezze, perché tutto dipende dalla disponibilità dei vaccini, ancora aleatoria.

LE PRIORITÀ

La Conferenza dei sindaci, presieduta da Franco Vitale, ha comunque approvato il programma di massima che prevede una prima fascia prioritaria, con ultraottantenni, farmacisti e donatori, per i quali la vaccinazione dovrebbe iniziare a febbraio, una seconda con le persone ultrasettantenni, fra marzo e aprile, poi a seguire una terza fascia con forze dell'ordine, polizie locali, vigili del fuoco, protezione civile e associazioni di volontariato. Ma, proprio per i volontari, come spiega il presidente del Comitato dei sindaci e dell'esecutivo del Distretto 1 Luca Prando, «è stata fatta la proposta di anticipare la vaccinazione per quelli operativi nell'accompagnare gli anziani, in analogia con quanto deciso per gli operatori delle Rsa, anche perché molti di loro saranno attivi proprio nel trasporto degli over 80 ai centri di vaccinazione. Indicativamente, si tratta di 27mila ultraottantenni e 28mila fra 70 e 80 anni, ai quali si aggiungono i pazienti fragili come gli immunodepressi. Sarà uno sforzo importante e stiamo lavorando coralmente per far sì che i disagi siano minimi e l'adesione massima, individuando esigenze particolari, eventuali priorità ed anche i casi che dovranno essere raggiunti a domicilio. L'Ulss organizzerà più squadre possibili: speriamo che arrivino i vaccini».

IL CAPOLUOGO

A sottolineare l'encomiabile lavoro degli amministratori polesani insieme all'Ulss, anche l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Rovigo Mirella Zambello: «C'è una grande collaborazione da parte di tutti i Comuni per fronteggiare le criticità. Stiamo vivendo una fase storica, c'è stato un grande impegno da parte della scienza adesso ci deve essere quello politico e organizzativo per arrivare a vaccinare il maggior numero cittadini il prima possibile. L'adesione nella nostra provincia è molto elevata e merita un adeguato supporto organizzativo per poter dare la massima copertura nei tempi più rapidi. Il dato eloquente è che a livello regionale il Polesine è la prima provincia che arriva a concludere il primo giro di vaccinazioni in tutte le Rsa, perché ha condotto in parallelo la vaccinazione di ospiti e operatori insieme a quella degli operatori sanitari».

I NUMERI

Per quanto riguarda i numeri, ieri sono stati somministrati altri 90 vaccini nelle Rsa, con il numero complessivo di vaccinati che si avvicina a quota 6.500. Il dato a martedì sera è di 6.344 dosi somministrate in provincia di Rovigo, 3.401 a operatori sanitari dell'Ulss, del territorio e delle strutture private accreditate, con un'adesione prossima al 100%, e 2.943 a ospiti ed operatori delle Rsa, con un tasso di adesione del 95% fra gli ospiti, con un 3% di non idonei e un 2% di dissenso esplicito, e dell'83% fra gli operatori, con un 7% di non idonei ed un 10% che ha manifestato dissenso.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA